Nicolás Vázquez y su hermano, Santiago, eran muy unidos.

En una entrevista radial, la actriz se permitió hablar de su cuñado: “Fue una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad del corazón. Estaba muy avanzada por lo que vivió bastante y tenía 27 años, un montón. Era algo congénito que nunca supo que lo tenía, no tiene síntomas y tu cuerpo responde como respondió siempre. No te das cuenta de los los síntomas y solo lo ves con un ecocardiograma”.

Luego, profundizó en el tema y contó detalles del momento en que se enteraron de su muerte: “Nos casamos el 10 de diciembre en Mar del Plata, nos despedimos de Santi ahí porque ya se iba a Punta Cana con sus mejores amigos de la infancia, del colegio, de vacaciones. Cuando llegó nos mandó mensajes”.



A los pocos días de que Accardi y Vázquez se casaran, ocurrió la muerte.

“A los cinco días me suena el teléfono del mejor amigo de Santi, que estaba ahí y era con quien compartía habitación, y me dio la noticia. Yo estaba sola en casa y Nico se había ido al banco a hacer trámites. Agarré el auto, lo fui a buscar y de ahí arrancó una pesadilla que no te la puedo explicar”, agregó Accardi.

Además, emocionada, Gimena describió a Santiago en Perros de la Calle: “Creo que vivió tanto por ser tan sano, nunca en su vida probó una droga el alcohol lo conoció hace dos años, porque siempre estuvo de novio no salía, no tenía una vida bolichera de chupar. Recién ahora comenzó a chupar y whisky porque se lo recomendamos nosotros”.



Santiago Vázquez sufría de una enfermedad congenita, la cual no sabía que tenía.

Finalmente, aclaró que el cariño de la gente fue muy importante para que la familia salga adelante: “Nico quiso dejar todo, decía que su vida terminó, que se quería quedar en su casa encerrado. A mi se me fue el enojo, ahora tengo la tristeza y el extrañarlo, por suerte se me fue el enojo que no me dejaba ver nada positivo. Nico sigue en el enojo pero de a poco va aceptando”.