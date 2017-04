Qué se vota en las elecciones legislativas de este año

El Ejecutivo oficializó la convocatoria a las PASO, el 13 de agosto, y a las generales, el 22 de octubre. Cuántos diputados se eligen y qué provincias renuevan senadores.

El Poder Ejecutivo oficializó este miércoles la convocatoria a las elecciones legislativas de este año, donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, en un primer test de cara a los comicios presidenciales de 2019.

Tal como estaba establecido en el cronograma aprobado por la Cámara Nacional Electoral, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán el 13 de agosto, mientras que el 22 de octubre se celebrarán las elecciones generales.

El decreto 227/17 publicado en el Boletín Oficial también dispone que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral, será el encargado de la organización y realización de los comicios.

Este año concluyen los mandatos de 127 miembros de la Cámara de Diputados y de los senadores de ocho provincias: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz.

La renovación parlamentaria no promete alterar demasiado el escenario dado en estos primeros dos años de gestión de Mauricio Macri, que debe convivir con un Congreso pujante donde ni ningún bloque goza de mayoría propia.

En la Cámara baja, Cambiemos, el Frente Renovador y el bloque Justicialista se juegan casi la mitad de las bancas que hoy poseen, mientras que el Frente para la Victoria-PJ es el que menos escaños arriesga, y a su vez se renuevan bloques enteros, como el caso del Partido Socialista.

En el Senado, en cambio, el bloque del PJ-FpV se juega las dos bancas por la mayoría en siete de las ocho provincias donde se renuevan escaños –la única excepción es San Luis, donde los hermanos Rodríguez Saá buscarán retener el poder-.

En la provincia de Buenos Aires, “la madre de todas las batallas”, se renuevan 35 diputados nacionales y los tres senadores –Juan Manuel Abal Medina y María Laura Leguizamón por el peronismo, y Jaime Linares por el GEN-.

En tanto, en la Capital Federal se eligen 13 diputados, con el condimento adicional de las dudas sobre el sistema de votación, ya que la eventual unificación de las elecciones porteñas con las nacionales podría dificultar la utilización de la boleta electrónica.

Córdoba y Santa Fe son otros dos distritos clave, con la elección de nueve diputados cada uno, mientras que las provincias de Mendoza y Entre Ríos renuevan cinco escaños cada una en la Cámara baja nacional, y Tucumán y Chaco, cuatro.

Los distritos que eligen tres diputados cada uno son Catamarca, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero, mientras que Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Formosa y La Rioja renuevan dos escaños cada una.

En cuanto al Senado, en Jujuy se vencen los mandatos de Walter Barrionuevo, Liliana Fellner (PJ-FpV) y Silvia Giacoppo (UCR); en Misiones, los de Salvador Cabral, Juan Manuel Irrazábal (PJ-FpV) y Sandra Giménez (Fte. Renovador de la Concordia); y en San Juan, los de Ruperto Godoy, Marina Riofrío (PJ-FpV) y Roberto Basualdo (Producción y Trabajo).

En tanto, en San Luis se renuevan las bancas de los senadores Adolfo Rodríguez Saá, Liliana Negre (Compromiso Federal) y Daniel Pérsico (PJ-FpV), mientras que en Santa Cruz, terminan sus mandatos Virginia García, María Ester Labado (PJ-FpV) y Alfredo Martínez (UCR).

En Formosa se vencen los mandatos de José Mayans, del reemplazante de la flamante auditora Graciela De la Rosa –que todavía no asumió- y de Luis Naidenoff (UCR), y por último, por La Rioja terminan su período como senadores Hilda Aguirre, Teresita Luna (PJ-FpV) y el ex presidente Carlos Menem.

El horizonte más cercano para los futuros candidatos es el sábado 24 de junio, cuando finaliza el plazo para la presentación de las listas que competirán en las PASO, aunque la campaña electoral para esa instancia inicia formalmente recién un mes después, el 24 de junio.

http://www.letrap.com.ar/