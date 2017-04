Luis Wagner, sospechoso por la desaparición de Micaela García, fue condenado por violaciones y fue absuelto de otra por culpar a su gemelo

Luis Wagner, alias “El Melli”, es el principal sospechoso de la desaparición de Micaela García y tiene un fuerte prontuario.

Luis Wagner, alias “El Melli”, es el principal sospechoso de la desaparición de Micaela García, la joven oriunda de Concepción del Uruguay que salió a bailar en Gualeguay y no volvió, fue juzgado por tres violaciones en el año 2010. De las que no se pudo determinar su coacción por falta de recursos.

La primer violación

Fue el 7 de julio de 2010. Según la justicia, Wagner violó a una joven estudiante de Rosario del Tala. Además del ultraje, la golpeó, le robó efectos personales y dinero en efectivo adentro de la pensión donde vivía.

Acción reiterada

El segundo caso se registró el 17 de noviembre del 2010, cuatro meses después del primer ataque. La víctima era otra estudiante de 22 años. Fue interceptada y obligada a subir a un Fiat Spazio color azul, patente WZK-511.

La obligó a bajar en el parque de la Ciudad, amenazada por un cuchillo, y la violó. Consumado el abuso, el agresor se retiró, sin percatarse que había testigos. Por ese caso, Wagner fue condenado en juicio abreviado.

Durante el proceso, se supo que el agresor tenía una tercer víctima en su haber. El 11 de mayo de 2010, abusó de otra joven en la zona de la Planta de Gas en acceso Uncal.

A pesar que las pruebas, el ADN y los testimonios lo marcaron como responsable, Wagner se desligó de ese hecho acusando a su hermano gemelo, ya que acusó que él estaba trabajando.

El fiscal Diego Young confirmó la absolución de Wagner, después de afirmar que sólo un estudio que se podía hacer en Alemania y que tenía un valor de 130 mil euros podía dar un resultado, pero no 100% certero.

