Veinte de los fallecidos son niños. El hospital que atendía a las víctimas del ataque ha sido bombardeado

Un bombardeo con un elemento químico terminó con la vida de 67 personas y dejó decenas de heridos este martes, de madrugada, en la localidad de Jan Seijun, provincia noroccidental de Idlib (Siria).

“El número de muertos confirmado es 67, veinte de los cuales son niños. Hay alrededor de 200 afectados. Pero todavía el personal está en shock, así que estimo que esta no será la cifra definitiva”, explica el doctor Mohamed Katoub, coordinador en Turquía de la Asociación Médica Sirio Americana (SAMS).

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos culpa del ataque a aviones del ejército sirio o de la aviación rusa, que presuntamente lanzaron proyectiles cargados de gas sarín.

Numerosas imágenes que han trascendido, no verificables aún, que muestran los cadáveres de al menos nueve niños, con pruebas visibles de haber sido expuestos a una agresión química. El Observatorio, citando fuentes médicas, asegura que las víctimas de Jan Seijun, un pueblo en manos alzadas, sufrieron vómitos, asfixia y despedían espuma por la boca.

Images of men, women, and children killed in the chemical attack https://t.co/fTKQEjoanI pic.twitter.com/qPtuNi3s8N

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) 4 de abril de 2017