Margarita Stolbizer: “Cuando Cristina dice: ‘Matala a esa hdep’, andá a saber qué entiende Parrilli”

La diputada nacional se refirió a la supuesta conversación entre la ex presidenta y Oscar Parrilli que se difundió ayer

La diputada nacional Margarita Stolbizer se refirió a la transcripción del supuesto diálogo en el cual Cristina Kirchner la insultó por las denuncias que la líder del GEN realizó contra su hija. “No me equivoque en las denuncias a CFK. Tal vez me quedé corta. Las pruebas de los delitos están. Y Argentina sufre consecuencias del saqueo”, escribió en su cuenta de Twitter.

No me equivoque en las denuncias a CFK. Tal vez me quedé corta. Las pruebas de los delitos están. Y Argentina sufre consecuencias del saqueo — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) 2 de abril de 2017

“Cuando Cristina dice: “Matala a esa hdep”, anda a saber qué entiende ese mismo que ella llama pelotudo”, agregó, en referencia a los audios que se filtraron hace unas semanas, en los cuales la ex presidenta le decía “Pelot..” al ex jefe de inteligencia.

Cuando @CFKargent1na dice: "Matala a esa hdep", anda a saber que entiende ese mismo que ella llama pelotudo. — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) 2 de abril de 2017

Stolbizer se refirió de manera irónica al incremento del patrimonio de Cristina Kirchner y aseguró que ella puede mostrar todo lo que tiene. “Ella no puede justificar su patrimonio. A mi me resulta fácil explicar de qué y cómo vivo. Abogada no tan exitosa, misma casa hace 25 años”.