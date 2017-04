En su peor momento. Andrea del Boca pasó de ser una de las mejores actrices argentinas más ponderadas por distintas generaciones a convertirse una de las famosas más señaladas por el público y sus colegas. A pesar de que entre 2016 y 2017 la pasó bastante mal por problemas personales y con la Justicia, la actriz tiene una larga lista de conflictos que la marcaron para siempre.

Andrea del Boca, en su peor momento. En los últimos tiempos, Andrea estuvo en el centro de la polémica debido a que se la acusó tanto mediáticamente como judicialmente por haber recibido una alta suma de dinero por parte del Estado, como remuneración de su trabajo en una novela que nunca se estrenó. ¿Qué sucedió? El 12 de octubre del año pasado, el fiscal federal Federico Delgado imputó a Andrea y a Julio De Vido por los $ 36,5 millones que el por entonces ministerio de Planificación Federal aceptó otorgarle para financiar la realización de la novela Mamá Corazón, que finalmente no fue llevada a la pantalla de la TV Pública.

Fue imputada por quedarse con una plata del Estado. La imputación y su distanciamiento del núcleo duro del kirchnerismo le valió la condena de ambas orillas de la grieta. Pero este es sólo el último de una serie de complejos capítulos que alteraron su vida personal. LOS 5 MOMENTOS MÁS DUROS PARA ANDREA Problemas con su ex y la denuncia por violencia de género En 2000 conoció a Ricardo Biasotti. A los pocos meses, Andrea quedó embarazada, pero las cosas con su pareja no estaban para nada bien. Ellos decidieron separarse. En noviembre del 2000 nació su hija AnnaChiara. Actualmente los padres de la joven de 16 años están en guerra por su custodia. La joven de 16 años no tiene contacto con su padre desde hace años y creció lejos de la exposición pública. Sin embargo, las recientes declaraciones de Biasotti la obligaron a regresar al centro de la atención, después de que publicara una serie de mensajes en defensa de su madre.

Andrea con su ex. ¿Por qué se separó Andrea? Según confesó la actriz, su ex fue muy violento con ella. En abril de 2004 fue al programa de Jorge Rial, contó que Ricardo la amenazó en reiteradas oportunidades y que llegó apegarle, tanto que le dejó moretones en su cuerpo. “¿Se ve? Esto no es maquillaje, ni una telenovela”, advirtió en su momento Del Boca. Durante la entrevista, Rial reveló que un empleado del edificio en el que vivía Andrea fue testigo del hecho y quien denunció a Biasotti. La violencia se originó después de que el empresario fue a buscar a su hija al departamento donde vivía la actriz. La defensa de Biasotti El ex de Andrea asegura que su relación con la actriz no terminó para nada bien, por el simple hecho de que ella nunca lo dejó ver a su hija. Y cuando lo hizo fue para pedirle un favor. “Con Andrea hace mucho que no tengo contacto. Con mi hija, en diciembre van a hacer 8 años que no la veo. Nos encontramos hace un par de años, cuando su mamá me pidió el permiso de trabajo para AnnaChiara en la novela Mamá Corazón. Ahí nos juntamos en un café, con toda una custodia, pero tuvimos una reunión tensa, obviamente, y esa fue la última vez que la vi”, contó Biasotti, aseguró el empresario en diálogo con El diario de Mariana.

Luego, agregó: “Antes de que naciera Anna, la madre en un momento se fue del país a Miami y me cortó todo contacto. Cambió el obstetra, al cual la acompañaba, y ya no tuve acceso al nuevo médico. A último momento hasta me negaba la información de dónde y cuándo iba a nacer. Yo me enteré del nacimiento de mi hija por un amigo que tenia amistad con el nuevo obstetra”.

La denuncia por violencia de género, ¿una trampa para Biasotti?

El empresario también fue consultado por la acusación de violencia que sufrió muchos años atrás de parte de su ex pareja. “Me inventaron esta causa de violencia muy burda. Porque aparte tres días antes fui a buscar a mi hija y cuando llegué a la casa estaba lleno de cámaras. Acá siempre se mediatizó todo. Salí sobreseído, pero el proceso lo viví”, aseguró.

“Entiendo a la gente que piensa que me usaron de semental, todo se presta para creer eso. Nunca supe si estuve con Andrea o con el personajeAndrea del Boca“, agregó el hombre, indignado por no poder ver a su hija.

Para finalizar, habló sobre los contactos que tenía su ex y dio a entender que la Justicia no se preocupó de que su hija tuviera un régimen de visitas normal, porque ella tenía contactos con el Gobierno de Cristina Fernández: “Andrea y Aníbal Fernández compartían abogado”, manifestó.

El dolor de Andrea porque tocan a su hija

Como toda madre, Del Boca se siente muy mal cuando se meten con su hija. A pesar de que aún es adolescente, Anna es muy madura. Tanto es así que el lunes por la tarde explotó de ira mientras escuchada a su padre en el programa de Mariana Fabbiani.

“Ustedes no pueden saber las cosas que me hacia Biasotti. Todo lo que dice públicamente no es ni cercano a lo que pasa atrás de cámaras”, sentenció la joven en su cuenta de Twitter.



Andrea con su hija.

Las denuncias por la novela “Mamá corazón” y el escrache de sus propios colegas

En octubre del año pasado, Andrea y Julio De Vido fueron imputados el fiscal federal Delgado ¿La razón? Los $ 36,5 millones que el por entonces ministerio de Planificación Federal aceptó otorgarle para financiar la realización de la novela Mamá Corazón.

A partir de este hecho, la actriz fue criticada duramente. Tanto es así que sus propios colegas y ex compañeros “salieron a matarla”. “Haber recibido los montos que recibió para hacer una novela por fuera de los marcos comunes era peligroso y así salió. Yo a Andrea no le creo nada porque la conozco y es bastante personalista”, aseguró Pablo Echarri en la mesa deMirtha Legrand.

Como si con esto no fuera suficiente, el actor también se metió con Nicolás del Boca, padre de la actriz. “Andrea tenía una suma que cobrar en SAGAI, al rededor de unos $50.000, fue a hacer el reclamo y el dinero ya lo había cobrado alguien que tenía un poder”, narró Pablo.



Andrea con su padre.

Y finalizó: “La realidad es que fue su padre quien cobró el dinero y ella creía que nosotros nos lo estábamos quedando. Andrea siempre tuvo con nosotros diferencias profundas. Ella nunca estuvo de acuerdo en generar una entidad, en hacerla crecer, y a nosotros nos parecía mucho más importante que ese dinero que venía de España se usara para consolidar la entidad en lugar de repartir el dinero”.