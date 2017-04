Conflicto docente: más paros en puerta, encuesta gremial y expectativa por nueva oferta

Trabado. Así aparece el ya muy largo conflicto entre la Provincia y los gremios docentes, que por el momento no avizora mejoras. Por lo pronto, miles de los chicos no logran continuidad en la escuela

Así las cosas, el sindicalismo docente comenzó ayer las encuestas entre sus bases para definir la continuidad de las medidas de fuerza, mientras que algunas federaciones nacionales decidirán en las próximas horas si se suman al paro nacional de la CGT, al que ya están adheridos Suteba y Udocba.

Suteba, FEB, Sadop, Amet y UDA, según informó DIB, pidieron a sus afiliados en una encuesta que opten si el plan de lucha continuará con un paro de 24 horas, paros de 24 horas semanales con días rotativos, paros progresivos, paro por tiempo indeterminado, acciones provinciales y distritales semanales, actividades en las escuelas o una marcha provincial con carpas educativas. En tanto, Udocba definirá las medidas en un congreso de delegados.

Vale recordar que el viernes pasado los gremios le enviaron una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal en la que le pidieron una reunión “urgente” para destrabar el conflicto.

Desde el Gobierno provincial, que aún no realizó una nueva convocatoria a paritarias pero podría realizarla hoy, se muestran no del todo contentos con los sindicatos, que continúan con las medidas de fuerza.

Es que los gremios bonaerenses Suteba, UDA y Udocba adhirieron a las medidas nacionales convocadas para mañana, al tiempo que también se sumarán al paro general de la CGT, el jueves.

La FEB, gremio liderado por Mirta Petrocini, que no parará este miércoles, resolverá ese día si también adhiere a la convocatoria de la principal central obrera del país. Algunos dicen que si, otros que no.

Volviendo a las encuestas, hay que decir que concluirán hoy, tras lo cual los sindicatos definirán los pasos a adoptar, a un mes ayer del empañado inicio de clases del 6 de marzo.

Por otra parte, Vidal mantendrá un encuentro con su gabinete hoy en La Plata, del que aparentemente saldría la fecha para un nuevo llamado a paritarias y el carácter de una potencial nueva oferta a los sindicatos.

PERSONERIA JURIDICA

“Cuando la clase política no tiene respuesta, recurre a la amenaza”, había asegurado el titular de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba), Miguel Díaz, en referencia a la posibilidad de que el Gobierno bonaerense se encuentre definiendo un plan para quitarles la personería a los sindicatos docentes y aplicar millonarias multas por hacer huelga a pesar de estar vigente una conciliación obligatoria.

“El conflicto no se termina con la amenaza de quite de personería, intervenir los gremios y sacarnos los fondos. Eso no sería una democracia”, dijo Díaz.

http://www.latecla.info/