Los radicales de la “unidad” afianzan su discurso y aseguran que Cambiemos “puso de pie” al partido

Los radicales están reunidos en la ciudad de La Plata para establecer su postura en los comicios de medio término. Ratifican su pertenencia a Cambiemos y van con listas de unidad, aunque darían libertad en los distritos. Las palabras más importantes.

En La Plata, la Convención Nacional de la UCR no sólo ratifica su pertenencia dentro de la alianza Cambiemos, sino que también busca llevar un poco de luz a dos escenarios complejos: la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, donde aún no pudo conformarse el frente.

Con la grieta plasmada en la dicotomía “lapicera versus interna”, los boina blanca definen su futuro. La supremacía la pone el oficialismo que bajo la voz cantante del vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, busca llevar al compás las pretensiones partidarias con las conveniencias de gobierno.

Para tal fin fue necesaria la presencia de Vidal. La mandataria bonaerense fue la primera en hacer uso de la palabra y perfiló las intenciones políticas de la alianza gobernante: “Los cargos y las elecciones pasan, el compromiso no”, le dijo a la multitud radical.

Luego quien habló fue el segundo de la mandataria pero primero en el orden de actores de la UCR. “Durante tantos años recibimos como un reclamo que la UCR se tiene que poner de pie porque lo necesita el país”, sentenció Daniel Salvador.

Y agregó: “En la provincia hay un radicalismo unido. Este partido, que acaba de cumplir un sueño, que el comité Provincia esté en la provincia, es un partido con ganas, que sabe del momento trascendente que estamos viviendo”.

Además, el vicegobernador bonaerense sentenció: “Cuando vemos para atrás, el país estaba en crisis y tenía un gobierno que a través de la mentira nos aislaba y empobrecía por eso era necesario juntarse y conformar Cambiemos, para terminar una etapa trágica”.

Cabe destacar que, en la previa, las intenciones salvadoristas no estuvieron solas. prueba de ellos fueron algunos funcionarios bonaerenses enbanderados con el partido centenario. De hecho, el ministro bonaerense Jorge Elustondo afirmó que el rumbo que tomó el partido en Gualeguaychú “le sirvió a la provincia. Los bonaerenses nos sentimos muy bien de haber llevado adelante esta estrategia y que Daniel Salvador esté acompañando a María Eugenia. Están haciendo una tarea de reparación institucional, política, económica y social en la provincia”.

Sobre las posturas disidentes hacia adentro del partido, evaluó que no se trata de “descontento”, sino que es “un partido que debate. Estamos muy bien, y la inmensa mayoría de los radicales están de acuerdo”.

“Yo integro el gabinete de Vidal desde el primer día y me siento muy gratificado. En 15 meses, con Salvador no nos hemos sentido incómodos con ninguna decisión, eso es lo importante. Sentimos que las banderas históricas de la UCR, nuestro legado y mandato lo estamos llevando adelante”, agregó.

Por su parte, el legislador Mario Negri evaluó que “el radicalismo juega un rol fundamental hace dos años” en el gobierno, y consideró: “La pregunta es qué hubiese pasado si no hubiésemos tomado la decisión de integrar Cambiemos. Seguramente estaríamos viviendo esa Argentina que vivía una ficción”.

Asimismo, se refirió a la marcha del sábado en respaldo al gobierno. “Hay que tomarlo como un hecho auspicioso, pero hacer una lectura serena, porque hay cosas que los argentinos no están dispuestos a que vuelvan a ocurrir –manifestó–. La sociedad dio una lección que no es para que nosotros nos emborrachemos y pensemos que nos dieron un cheque en blanco”.

El intendente de Rojas, Claudio Rossi, desarrolló sobre las listas de unidad que se resolverán en cada municipio según el caso. “No arriesgaría a decir lo que hay que hacer en otros distritos. En la Provincia creo que está todo dado para hacer un esfuerzo por la unidad porque somos gobierno, porque se amplían los márgenes de las negociaciones para evitar perder energías, que siempre en las PASO te consumen”.

Otro de los que dejó su mirada sobre la interna fue un intendente PRO, Julio Garro (La Plata) que aseguró: “Yo no me puedo meter en un partido al cual no pertenezco, será algo que tendrán que acordar ellos, hoy en mi gestión se encuentra el presidente de la UCR de La Plata con el Secretario de Producción y desarrollo que forman parte de la gestión. Siempre la competencia es buena y sana. La gente puede elegir entre una dos o tres opciones y siempre gana la mejor”.

En lo meramente partidario, el radicalismo elige nuevas autoridades por otros cuatro años tras el fin del mandato de Lilia Puig de Stubrin. Todo parece indicar que la presidencia quedará en manos del ex ministro de Trabajo cordobés, Jorge Sappia.

En cuanto a electoral, los boina blanca buscan hacer oír su reiterado reclamo: mayor presencia en la toma de decisiones, es decir, más lugares en las listas y en los equipos de Gobierno.

La idea que prevalece en el frente es conformar listas de unidad de cara a las elecciones primarias de agosto, con el fin de evitar el brote de internas y nuevas fisuras. No obstante, el ala alfonsinista de la UCR se mantiene firme en la postura de presentar listas separadas para así el electorado poder discernir sobre qué espacio fortalecer en el armado.

“Si nosotros le brindáramos esa posibilidad a los potenciales electores de Cambiemos, vamos a contener muchos más; y por otro lado, el radicalismo obtendría un resultado muy superior al que algunos imaginan. Me parece que los amigos del PRO se dan cuenta de esto, y por eso no están interesados en someterse a una PASO, porque saben que, en el 2015, hubo voto prestado de la UCR que puede regresar a la UCR”, le dijo el propio Alfonsín a La Tecla.

Pero la corriente “alfonsinista” dentro del radicalismo es cada vez menor. Cabe destacar que el año pasado, cuando fueron las elecciones internas partidarias, el hijo del ex presidente dejó la titularidad del Comité Provincia en manos del vicegobernador Daniel Salvador, más afín a la idea de unidad en Cambiemos.

Asimismo, otro punto a definir en la Convención Nacional de La Plata, que tiene lugar en el Teatro Coliseo Podestá desde las 12 horas, es si se presiona para avanzar en la conformación de la alianza partidaria en Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, dos territorios donde las negociaciones no llegaron a buen puerto y ambos espacios presentaron boletas por separado.

http://www.latecla.info