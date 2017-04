La furia de Cristina Kirchner contra Margarita Stolbizer: insultos, denuncias y “carpetazos”

Primero fue Hotesur, luego Los Sauces y la lista continúa. Con sus denuncias judiciales, Margarita Stolbizer impulsó las causas por corrupción más graves que afronta Cristina Kirchner en los últimos dos años. Hasta escribió un libro, Yo acuso, que se transformó en un decálogo de la corrupción kirchnerista. En contrapartida, recibió denuncias y duros cuestionamientos de la ex presidente, que llegó a tildarla de “burra”. El enfrentamiento fue público y notorio, especialmente desde que la ex presidente abandonó el poder.

Las escuchas reflejan la furia de Cristina contra Stolbizer. Además de dedicarle toda clase de insultos, la ex presidente le encarga a Parrilli que reúna información sobre la diputada para llevarla a los medios. No le importa la fuente. Tiene odio y quiere venganza.

Primero propone asociarla con un supuesto familiar procesado por narcotráfico. Luego se monta en una idea de Parrilli: esmerilar la imagen de la diputada con un “escándalo”, durante el gobierno de Raul Alfonsín -sí, de Alfonsín-, sobre créditos del Banco Hipotecario a dirigentes radicales. Carpetazos, operaciones de prensa, todo era válido.

Las escuchas fueron autorizadas por el juez federal Ariel Lijo en el marco de la causa por el encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, investigado por el Triple Crimen y procesado por tráfico de efedrina. Infobae tuvo acceso de manera exclusiva a más de 2500 páginas de transcripciones y el domingo pasado comenzó con una serie de notas especiales.

La primera escucha transcurre el 12 de julio del año pasado, horas después que la ex presidente denunciara a Stolbizer y al juez Claudio Bonadio, a los que acusó de filtrar datos obtenidos en el allanamiento del estudio de Víctor Manzanares, contador de la familia Kirchner. En público, Cristina tildó a la diputada de “burra”. Stolbizer le contestó con una carta en Facebook: “No me inquieta que me digan burra, porque nunca me dijeron que me quedaba con lo ajeno. Algunos amigos me han pedido que lo diga más directo: prefiero que me acusen de burra, nunca me han dicho ‘chorra’“, disparó. En ese clima de virulencia mediática se da esta conversación:

Cristina Kirchner: Viste que la Stolbizer está loca, ahora lo que dice

Oscar Parrilli: Sí, sí, hoy vi la…

CK: Sí, sí, basta, basta, basta, se acabó, basta. Aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal.

OP: Sí, sí, sí.

CK: Y Bonadio le está dando el amparo, porque el único que le puede haber dado esa información es él [se refiere a los movimientos en las cuentas bancarias de Florencia Kirchner]. ¿Cómo en forma anónima algo que se secuestró en una… qué bien, porque fue un caza bobos estupendo. Porque la burra, como es burra, entró por un tubo.

OP: Sí, sí.

CK: Sí, y yo creo que lo sumó mal dos veces, no sé, no puede creer que sea tan tarada, es mala e hija de puta.

OP: Mala e hija de puta.

CK: Y el que la manda a hacer eso es Sergio Massa.

Cristina Kirchner vuelve más de una vez sobre esa alianza política. Está convencida de que emparentar a Stolbizer con su ex jefe de Gabinete la favorece. “Stolbizer es solamente posicionamiento electoralista repudiable porque es mentira, y si hablan de narcotráfico ella tiene un sobrino que fue, espérate que ya lo voy a buscar, te doy el nombre. El sobrino de ella fue… Con la generalización que habla ella podríamos decir, espera un minuto que ya lo busco. Anotate todo por favor. Hija de puta“, le dice a Parrilli en otra charla del 18 de julio.

Se refería a Mario Arrospide, procesado por integrar una banda que vendía drogas en boliches y locales de la zona porteña de Las Cañitas. El caso se hizo mediático por la participación de Rodolfo Bomparola, hermano de la reconocida diseñadora Evangelina Bomparola.

Pero Cristina no estaba bien informada. “Arrospide es hijo de una prima mía a la que no veo hace 32 años. A él la ultima vez que lo vi fue hace como 40 años. Nunca tuve relación con ellos”, explicó anoche Stolbizer ante una consulta de Infobae.

La conversación con Parrilli avanza y la ex presidente le ordena que salga a ventilar la información: “Matala a esa hija de puta”.

CK: tienen un montón de notas (del caso). Ambito Financiero… Pero con el criterio de ella que hace todo por carácter transitivo, ¿qué tenemos que pensar?. Yo no tengo ningun primo procesado por tráfico de drogas, mejicaneada además. Ojo de la banda de los narco VIP, acordarte.

OP: Sí, sí

CK: Mirá vos, en Martínez vive el muchacho, mirá vos (…) Bueno, matala a esta hija de puta.

A fines de agosto, otra denuncia de Stolbizer despierta la ira de Cristina. Ese día, el diario La Nación revelaba que la diputada iba a poner la lupa sobre presuntas irregularidades administrativas en el Instituto Patria. Concretamente, Stolbizer advertía que el Instituto que no estaba inscripto en la Inspección General de Justicia (IGJ), no presentaba balances, y tampoco informaba sus fuentes de financiamiento. Cristina no dudó. “Salí a matarla”, le encargó a Parrilli.

CK: Escuchame ¿viste la nota que sacó … lo de la Stolbizer que ahora se mete con el Patria?

OP: Sí, sí.

CK: Salí a matarla.

OP: Bueno, porque… Bah, porque vos sabes que el viernes nos habían comunicado que ya estaba listo el trámite de la IGJ para darnos la personería.

CK: Ah mira vos, bueno por eso, salí hoy. No la dejes instalar esto, por favor.

OP: Bueno, bueno.

CK: Así que… Tendrías que haber salido vos sin que yo te llame Oscar.

La ex presidenta sube la apuesta a medida que avanza la conversación y busca deslegitimar la honestidad de Stolbizer. A cualquier precio.

El siguiente diálogo merece una lectura con atención.

CK: Y ¿sabes qué? Que explique de qué vive ella. ¿De qué, cómo hace?

¿Quién la financia a ella? ¿Cómo se financia ella para viajar, para ser política, para hacer campañas?

OP: Para ser política.

CK: Porque no sabemos cómo se financia. Quién la financia.

OP: Sí, sí, quién la financia a ella.

CK: Porque yo no le conozco a ella ninguna… ¿Vos le conoces a ella en algún momento haberse desempeñado en una actividad privada? Siempre fue política. De concejal pasó a diputada provincial y de diputada provincial…

OP: Sí.

CK: Hay que empezar a reclamarles a ellos que expliquen de qué viven.

OP: Que expliquen de qué viven, sí, sí.

CK: Porque sabés qué pasa, son gente que nunca ejerció la actividad privada, nunca. Nunca en la vida. Se hicieron conocidos en la política. ¿Cómo viven? Porque el resto de la gente no puede vivir como ellos.

Hay que empezar a reclamarles a ellos que expliquen de qué viven

Un dato. Quien habla declaró durante su último año como presidente un patrimonio de $ 77 millones y un total de 26 propiedades. Y se encamina a su tercer procesamiento judicial. En cambio, Stolbizer es una de las dirigentes más austeras del país. Según su declaración jurada ante la AFIP de 2015 (está publicada en su sitio web), su patrimonio totaliza $1.193.000, repartido en dos casas y dos autos.

La respuesta mediática contra Stolbizer se demoró unas horas porque Parrilli no lograba ubicar a la abogada que le hacía los trámites ante la Inspección General de Justicia. Y cuando la encuentra, no tiene todos los datos que necesita para mandar a redactar un comunicado.

Para salir del paso, Parrilli ofrece ese mismo día reflotar un viejo escándalo que supuestamente rozaba a Stolbizer. Solo con información periodística, aclara él mismo.

OP: Me dejas contarte otra cosa. Estoy viendo a ver si lo largo o no lo largo. Esta tipa, Stolbizer… ¿Vos te acordás del escándalo del Banco Hipotecario?

CK: Sí.

OP: Bueno parece que es una beneficiaria (hay una interferencia).

CK: Ahh, mira vos.

OP: Por eso, yo lo que pienso, mañana si querés, lo largo. Hasta ahora, lo que tengo es información periodística de que ella habría sido beneficiaria de esas casas. ¿Te acordás del Banco Hipotecario, lo que hicieron con los afiliados radicales?

CK: Sí, un escándalo, un escándalo.

OP: Un escándalo. Yo lo largo, que salga a decir que no. Qué sé yo, que salga a explicarlo.

La ex presidente y su ex jefe de inteligencia hablan de hechos ocurridos durante el gobierno de Raul Alfonsín, cuando varios radicales, entre ellos Stolbizer, obtuvieron créditos en el Banco Hipotecario. “De esa manera me compré mi primera vivienda y pagué las 80 cuotas del crédito. En aquel momento se mostró como un privilegio“, recordó Stolbizer ante una consulta de Infobae.

En otra conversación con un colaborador identificado como Gonzalo, Parrilli otra vez expresa su intención de sumar a otros referentes kirchneristas a la “campaña” contra Stolbizer: “Me interesa hacer, y sobre todo que hagan, la comparación entre nosotros y buscar alguno que no la quiera a la Stolbizer para aprovechar pa pegarle (sic)”.

Al día siguiente, el 29 de agosto, se suma Cristina. Se refiere a la diputada como “la gorda”. Y pide sumar a la lista de “enemigos” a la vicepresidenta Gabriela Michetti por el misterioso robo en su casa.

OP: Bien, hablé con Navarro. No, ya están en todos los portales, ya lo pusimos en todos lados. Ya lo sacamos todo.

CK: Sí, hay quedar, hay que pegarle a la gorda… que ella explique de qué vive.

OP: Perdón, sí, hablé con Victor Hugo y a la tarde voy a salir con Zlotogwiazda.

CK: Bien.

OP: Yo me voy a ocupar ahora, a empezar a trabajar en ese tema.

CK: A esta gorda… ¿Hay un tipo vinculado con ella que es muy pesado y que tiene… Un tal “Oso” Díaz. Averiguá por ese tipo… (es un diputado provincial del GEN)

OP: “Oso” Díaz, lo voy a anotar.

CK: “Oso” Díaz, sí, sí. Los de La Matanza lo conocen. Es el que le manejo todo a ella. Es un delincuente mal.

OP: Mal.

CK: Mal, mal, mal. ¿Ya lo publicó Anita en el Patria y en la Casa Rosada? (se refiere a Anita Montanaro, la persona que utilizó la cuenta oficial de la Casa Rosada para hostigar y cuestionar periodistas y lo sigue haciendo desde @CasaRosadaAR).

OP: Sí, Anita lo publicó. Está en el… Yo se lo mandé a Anita para que o publique. Está en el portal, en la pagina web nuestra, y después lo mandamos a todos los portales también.

CK: Y hay que empezar a pegarle con todo a la Michetti también. Con la jubilación.

OP: Con el… Todo, claro. Sí, sí, sí.

CK: A ella y a la Michetti. A ella y a la Michetti.

Hay que empezar a pegarle con todo a la Michetti también

La conversación deriva hacia otro tema que obsesionaba por esas horas a Cristina: el financiamiento y los papeles del Instituto Patria. Parrilli dice que ya tiene 400 socios, pero que van a llegar a 700. Todos hacen su aporte económico. El máximo, supuestamente, son $1000. Con ese dinero (a lo sumo 400 mil pesos) se sostienen las oficinas de Cristina en Buenos Aires. Esa es la explicación oficial.

Al final, al ex presidente pide que la “campaña” de difamación contra Stolbizer sume otros actores K: “Hablá con Rodolfo, con el Cuervo (Larroque), Teresa Parodi, que salgan a pegarle todos a esa hija de puta. Delincuente, gorda delincuente, que no puede explicar de qué vive, viste. Y a insistir mucho en eso. No solamente explicar nosotros. Que explique ella. Que salgan a explicar ellos”. Parrilli escucha y avanza.

