Continuarán trece juicios por delitos de lesa humanidad

Serán en las provincias de Salta, Mendoza, San Juan, Córdoba, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires y en Capital Federal.

La primera semana del mes de abril continuarán trece juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en las provincias de Salta, Mendoza, San Juan, Córdoba, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires y en Capital Federal.

—En Salta, el lunes 3 continuarán los alegatos de la fiscalía en el juicio en el que se ventilan seis expedientes con al menos 24 víctimas -militantes políticos, universitarios y del entorno del ex gobernador desaparecido Miguel Ragone- que tiene como acusados a ex policías, ex militares y ex gendarmes, entre ellos, el ex jefe del Ejército Héctor Ríos Ereñú, conocido como “Causas de Orán”.

–En Mendoza, también el lunes, continuará el llamado “juicio a los jueces” con los alegatos de la defensa en la causa que tiene a 34 imputados, entre ellos, los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret, acusados por no investigar denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos.

—En Buenos Aires, el lunes 3 y el viernes 7, el Tribunal Oral Federal 1 continuará con las audiencias en el proceso por delitos cometidos en el ex centro clandestino Automotores Orletti, que se encuentra en etapa de testimoniales, la mayoría de residentes en el extranjero declararán por videoconferencia.

—En San Juan, también el lunes continuará el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que tiene a 21 imputados en perjuicio de 205 víctimas, en jurisdicción del área militar 332, que dependía del III Cuerpo de Ejército, con quien fuera inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22, Jorge Antonio Olivera, recapturado en enero pasado.

—En Bahía Blanca, el martes 4 y el miércoles 5, el Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción arrancará con las audiencias de alegatos en el juicio contra 37 imputados por crímenes perpetrados en los centros clandestinos de detención “La Escuelita”, situada en el predio del Cuerpo V del Ejército; “El Galpón” y el Gimnasio del Batallón de Comunicaciones 181; “El vagón de tren”, “El Galpón ferroviario” y la División Cuatrerismo, dependientes de la Policía bonaerense, y la Unidad Penal N°4 del SPB.

—También en la Ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Oral Federal 2 retomará el miércoles y jueves las audiencias en el tercer tramo del juicio por crímenes cometidos en los ex centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo (ABO III).

—En Córdoba, el miércoles 5 y jueves 6, el Tribunal Oral Federal 1 continuará con el juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia, en este caso por el asesinato de 18 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria Número 1 (UP1) en 1976, durante la última dictadura cívico militar.

—En Mendoza, el jueves 6 continuará el proceso denominado “Causas unificadas” por delitos cometidos en centros clandestinos de detención dependientes de la Fuerza Aérea, con 24 acusados entre ellos, Luciano Benjamín Menéndez.

—En Chaco, el jueves 6 y viernes 7 continuará el juicio de la causa conocida como “Caballero II” o “Caballero Residual”, en el que se juzga a once ex militares y ex policías por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia.

—–En la ciudad santafecina de Rosario, también el jueves 6 y viernes 7 proseguirá el juicio en el que son juzgados diez acusados entre militares retirados y ex Personal Civil de Inteligencia (PCI), en la tercera parte de la causa denominada “Guerrieri III”, por ser el principal acusado el ex teniente coronel retirado Pascual Guerrieri.

—En Tucumán, los días jueves y viernes continuarán las audiencias en el juicio de la megacausa del Operativo Independencia con 20 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 269 víctimas entre el 5 de febrero de 1975 y hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

—En Bahía Blanca, el viernes 7, el Tribunal Oral Federal comenzará con las audiencias de alegatos de las querellas en la causa en la que es juzgado el ex oficial de la Policía bonaerense Gustavo Baccalari por el caso de Julio Mussi, secuestrado en Comodoro Rivadavia y trasladado a Bahía Blanca, donde fue torturado y desaparecido.

