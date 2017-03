La dura discusión de Gatti en un programa de televisión por Messi

El arquero con pasado en Boca y River criticó a la “Pulga” y un ex futbolista español le salió al cruce

“Es discutido porque todavía no ha pegado el golpe de nocaut en la selección argentina. Hasta que no gane algo, Messi va a ser el segundo”. La discusión sobre la situación de Lionel Messi en la TV española tuvo a Hugo Orlando Gatti como protagonista, quien lanzó una feroz crítica para su compatriota.

Indignado, el ex futbolista español Fracisco Lobo Carrasco fue el encargado de defender al hombre del Barcelona contra todos los pronósticos. “Argentina no es nada sin Messi. Alemania los arrasa. Es el único jugador que me ha enamorado. Parece que yo soy argentino. ¿Tu has visto algo como Messi?”, lo interpeló en un intenso debate llevado a cabo en el living del programa El Chiringuito.

“¡Pelé, Alfredo (Di Stéfano), Cruyff, Maradona! Sin lugar a dudas. Y en momentos difíciles. A Messi no lo cagaron a patadas nunca”, le contestó a los gritos el argentino de 72 años. “Messi en la época de ellos no jugaba, iba al banco”, agregó.

“La patada se la pega su país. La patada se la pega gente como tu, que no sos capaz de decir este es el mejor. Te da miedo decirlo, pero no has visto nada igual que Messi”, volvió a la carga Carrasco

