¿CFK, un monstruo? Golpe contra Macri en marcha, vínculos con las FARC, plata enterrada y mucho más

El abogado radical, Alvaro De Lamadrid, uno de los primeros en denunciar por corrupción a la familia Kirchner, asegura ante La Tecla que el ex matrimonio presidencial tenía vínculos con el narcotráfico, haciendo hincapié en que “han tenido la representación en la Argentina de la droga de las FARC”.

Apuesta por el cambio y se muestra dispuesto a ser candidato a legislador por la UCR porteña. ¿Cambio? Só. Nada quiere saber con el PJ, con Massa, con el supuesto dinero enterrado, con “más planes” de escape como el de los Schillaci y Lanatta.

-¿En su libro “La década enterrada” usted cuenta la denuncia que realizo en febrero de 2016 a CFK, donde señala que los Kirchner han tenido la representación en la Argentina de la droga de las FARC, realizando contrabando y trafico internacional, comercialización y producción interna y exportación de la droga a Europa, asociados con Hugo Chávez, primero, y con Nicolás Maduro después…

-En febrero de 2016, cuando todavía no se hablaba del drama del narcotráfico en el país, a menos de dos meses de asumir el Presidente Macri, denuncié en la justicia a Cristina Kirchner por asociación ilícita, contrabando, lavado de dinero y narcotráfico. En el libro expliqué los aspectos generales que pueden contarse de esa denuncia. Hago referencia a un tema fundamental de lo ocurrido en estos años en la Argentina: que la corrupción criminal organizada desde el Gobierno, no sólo fue una corrupción que se dio fronteras adentro del país utilizando las arcas púbicas como una alcancía privada (con la obra pública, el juego, los fondos fiduciarios, Enarsa, YPF, Aerolíneas, los subsidios, entre otras cosas), sino que además, tuvo que ver con vínculos, nexos y conexiones internacionales y una organización delictiva más regional que integró el kirchnerismo con Chávez, Diosdado Cabello, el Cartel de los Soles, Venezuela y las Farc con la droga.

-¿A partir de estas denuncias fue que estuvo en Colombia brindando charlas y conferencias?

-Si. Dichas denuncias dieron lugar a que me invitaran a Colombia en julio de 2016, donde presenté mi último libro “La Década Enterrada, Cristina sus valijas y el plan mesiánico para volver” y expliqué en Bogotá y Medellín la verdadera magnitud de la corrupción que se dio en mi país de mano de los Kirchner, y como éstos organizaron el gobierno para delinquir. Asimismo en Venezuela, el otro eslabón del trípode de esa organización, la oposición en la Asamblea Nacional pidió retomar viejas investigaciones que tienen que ver con mi denuncia, donde la prensa, aún con su mordaza, la dio a conocer y me entrevistó incluso.

-¿No es mucho ligar al matrimonio Kirchner a las FARC?

-Los Kirchner se incorporan delictivamente a esa organización y asumieron la representación, llave en mano, del manejo del negocio de la droga en el país, toda droga de las FARC, que es como una multinacional con franquicias en todo el mundo. Eso explica la instalación narco en la Argentina, las bandas colombianas matándose en nuestras calles, Mi Sangre, las zonas liberadas, la desradarización del país perpetrada para tal fin, quitándole la concesión del espectro radioeléctrico a la Empresa Thales y dándole el manejo posterior de ese control a la vieja SIDE. Quitar a Thales del manejo del espectro radioeléctrico ni bien asumió Kirchner no fue para mejorar ese control aéreo sino para desmantelarlo y dárselo a la vieja SIDE para garantizar el libre tránsito de avionetas, aviones, barcos, y barcazas que surcaban el Rio Paraná sin controles. En el plan de quitar a la Empresa Francesa Thales el manejo del espectro y sus estaciones y subestaciones en el país, estuvo Guillermo Moreno codo a codo con Kirchner.

-¿Néstor Kirchner y Moreno son responsables de que cientos de aviones con droga suquen los cielos del país?

-Insisto, la salida de Thales posibilitó que avionetas con droga aterrizaran en el norte del país sin problemas, que los camiones llegaran con cocaína sin controles. Los Kirchner incorporaron a nuestro país como un nuevo mercado permanente, donde también se comenzó a producir y fabricar. La marihuana se introducía para la venta en el mercado interno y la cocaína en su mayoría se exportaba. Todo eso, además, significó incorporar un nuevo puerto de salida de parte importante de la droga de esa organización, vía el norte de África, donde la reciben grupos rebeldes y mercenarios vinculados a Irán para introducirla luego a Europa. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal de Martínez Di Giorgi, y no tuvo avances porque no fue impulsada por el fiscal militante Franco Picardi, quien, como otros, fue nombrado en el 2014, de manera escandalosa, sólo por ser afín a la Presidenta. Esa es la tragedia de la Argentina de hoy: que los jueces que encubrieron la corrupción del kirchnerismo son los mismos que la deben investigar hoy.

-¿En cuanto al narcotráfico, estamos al mismo nivel de México o Colombia?

-El narcotráfico en la Argentina está a niveles que tienden a parecerse a lo que ocurre en México, Colombia, Venezuela. Allí comenzó así, toda la cocaína que entra al país es de la FARC y esa organización materializada desde el gobierno de los Kirchner sigue en pie. Un ejemplo de esto te doy: cuando se escaparon de la cárcel en Provincia de Buenos Aires los hermanos Lanatta y Schillaci no fueron hacia el norte porque sí, ni fueron porque sí a Cayastá, como sin rumbo. Iban muy bien y estaban cerca del destino final para escaparse, sólo les falto cruzar el Paraná, porque iban hacia Entre Ríos, donde los esperaban las avionetas narcos para sacarlos del país. Estuvieron muy cerca. Todo estaba organizado. Si llegaban a Entre Ríos se iban.

-¿En esa misma denuncia y en el libro La Década Enterrada señalo que los Kirchner enterraron dinero que sería utilizado para desestabilizar y generar caos?

-Ese es el otro punto importante de la denuncia de la denuncia a CFK de febrero de 2016. La denuncia, podría haberla realizado en 2015, pero esperé para intentar garantizar en vano una mejor investigación. En la denuncia explico integralmente el saqueo de la Argentino, su forma, organización y sus actividades delictivas.

Hay dos grandes temas, de los cuales el tiempo me dará la razón y esperemos la justicia también, y es que los Kirchner formaban parte de una organización más grande que la que armaron en el país, que tiene que ver con el narcotráfico, y que enterraron dinero que será utilizado para el plan “volver” y para desestabilizar. Nadie, cuando recién asumió Macri decía esto, pero por más prematuro que parecía en ese entonces yo conté el plan. Lo que pasó en la Argentina en las elecciones pasadas, perdidas por el FPV, no fue un error, fue una estrategia. Perder para intentar volver. Al kirchnerismo y lo prueban las escuchas que han salido de la ex presidente CFK no le interesan ni el país y mucho menos el PJ. Jugaron a perder, crearon este escenario y ya desde el no ponerle la banda presidencial a Macri, lo sindicaron como un usurpador al que hay que sacar del gobierno o generar las condiciones de caos para que el cambio en la Argentina no pueda comenzar. La ex presidente Cristina Kirchner, el Partido Justicialista, más Diego Bossio y Sergio Massa tienen clara esta situación y pulen su trabajo subterráneo basado en la tentación desestabilizadora. Esta asociación se mantiene y sobrevive en el tiempo. Todos se sirven del mismo interés, estrictamente utilitarista. Todos ven al Gobierno en el fondo, más allá de las colaboraciones impostadas de momento, como un enemigo al que hay que acabar. Todos son funcionales a la venganza. Todos confluyen cegados en la estrategia final, más allá de cómo se mueven en las apariencias. Todos promueven el plan de asedio desestabilizador y esto lo anticipé que ocurriría.

-Si dice que ya lo anicipó es porque ya estaría ocurriendo… ¿Es así?

-Así pues, el paro docente se superpone, no casualmente, con la marcha de la CGT, a la que se han sumado públicamente la ex presidente Cristina Kirchner, La Cámpora y los grupos piqueteros, muy activos siempre y receptivos a la estrategia desestabilizadora. Un gran combo deliberado, con fines de asedio perturbador. Comunes propósitos de búsqueda de caos, desorden y clima de inseguridad para debilitar y erosionar al Gobierno. Se pretende generar un clima electoral propicio para instalar la idea de desgobierno y descontrol, causando a su vez miedo y zozobra en la opinión pública. La ex Presidente y el Partido Justicialista quieren que el pueblo abandone las ilusiones que lo habían conducido a creer en un nuevo país, que mediante la búsqueda y la implementación de sólidas reformas, que aún no logradas hoy, sean mojones hacia al futuro.

-¿Qué va a pasar en el país con este panorama que usted pinta?

-El futuro del país está abierto y lleno de inmensas posibilidades y peligros a la vez. La Argentina necesita desesperadamente justicia y oportunidades. En el país no hacen falta buenas ideas ni recursos, lo que nos falta son buenos diagnósticos y coraje para llevar adelante cambios. Animarnos a hacer cosas que no vamos a poder ver. Comenzar a discutir el futuro que es la tarea primordial de la política. Lo que ocurre que en nuestro país movilizan más los antagonismos del pasado que los proyectos de futuro. Debemos abandonar la idea de corto plazo, que parece anclarnos en la idea de que no hay más país que el que se mide por los sondeos. No hay paisajes ni pueblos, ni gente, ni rostros, si sólo hay intereses y cálculos. En nuestra sociedad prosperan la ambición y el escándalo, y eso parece dejar de lado otra realidad, que tiene buenos valores distintos. El pasado reciente de la Argentina sigue impactando sobre el presente y pretende proyectarse sobre el futuro. Muchas cosas están en juego en el país: si el pasado vuelve o si vuelve la Argentina que supimos ser y debemos concretar: un país con libertad e igualdad de oportunidades. Tenemos un desafío enorme los argentinos. Afianzar el camino en la dirección del cambio o volver al pasado que nos deglute e impide nuestro futuro colectivo. Ese es el desafío de que debemos resolver los argentinos. No se sale del laberinto propio con llave ajena. Nuestro país debe abandonar los procesos cíclicos de angustias agónicas que las mejores intenciones ciudadanas y políticas no han podido, no frenar, sino siquiera discontinuar. Se trata de resolver si somos capaces de forjar un país que honra y recompensa la virtud, que no desprecia con indolencia la pobreza, que no promueve las facciones y prefiere el bien común al bien particular y se somete a la ley sin excepciones. Edgar Morin, uno de los intelectuales franceses más importantes de la actualidad señala que “un sistema que no tiene, en sí mismo, los medios para tratar sus problemas está condenado o bien a la regresión permanente o a su muerte. El drama mas profundo de la Argentina es que nos vivimos tirando los muertos entre nosotros y lo más lacerante, es que incluso en esa actitud fraticida, a veces, parece que molestan mas los muertos que sus asesinos.Hay un gran vaciamiento y repliegue de la política que hace daño. Eso genera un empobrecimiento de la agenda política. Cuando la agenda política es pobre no puede haber buenos resultados. Debemos revitalizar la política. Los enemigos de la política no son los que practican la anti política sino que son los malos políticos.

-¿En las elecciones de este año piensa ser candidato?

Si le aporta a la UCR de la Ciudad, me gustaría. El país necesita de un radicalismo que recupere su mejor tradición democrática y ponerla en beneficio del progreso. En la Ciudad de Buenos Aires veo a un radicalismo plantado que no quiere replegarse en su legítima tarea de dar a conocer sus pensamientos, su visión y su manera de interpretar la realidad y transformarla en propuestas. Esa es, una muy buena actitud política, constructiva y que intenta hacer de los problemas algo productivo y de la contingencia una oportunidad. En verdad esa idea del radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires debería irradiar a toda la UCR. Borges decía que a veces para salir del laberinto necesitamos despejar nuestro desconocimiento e ignorancia acerca de como salir y no volver a la misma encrucijada. Norberto Eco en El Nombre de la Rosa encuentra como camino para salir usar un hilo. Eso debe ser el radicalismo hoy: un hilo conductor que elabore un proyecto para la argentina que viene. No es pretenciosa mi idea en absoluto, es retomar el mandato histórico del partido que siempre ha sido el de pensar el futuro con responsabilidad.

