GRINDETTI Y MC ALLISTER ENTREGARON SUBSIDIOS A CLUBES DE BARRIO DE LANUS

El Intendente de Lanús y el Secretario de deporte de la Nación facilitaron la suma de 50 mil pesos a veintisiete clubes de la ciudad.

La Municipalidad de Lanús y la secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación de la Nación entregaron un subsidio de 50 mil pesos a veintisiete clubes barriales de todo el distrito, en el marco del programa “Clubes Argentinos”.

El acto realizado en el Club Villegas de Remedios de Escalada estuvo encabezado por el intendente Néstor Grindetti,el secretario de Deporte de la Nación, Carlos Mac Allister y el secretario de deportes local, Damian Sala, quienes resaltaron el trabajo realizado de manera articulada en beneficio de las instituciones, quienes deberán invertir el dinero otorgado en el mejoramiento de sus instalaciones y en la compra de materiales deportivos.

“Me gusta que estemos todos juntos peleando por nuestros chicos, por el deporte, porque cuanto más actividades haya en los clubes, nuestros hijos van a crecer mejores, más felices, más sanos, más integrados a la sociedad que deseamos construir cerrando heridas. Vamos a seguir apoyando a todos los clubes como lo hicimos siempre, y celebro que el gobierno nacional nos esté acompañando en esta oportunidad”, manifestó Grindetti.

“Yo me crié en un club como este, así que entiendo la importancia que tienen estas instituciones. Me enseñaron a jugar al fútbol pero también, y sobre todo, a respetar las reglas. Por eso felicito a la Municipalidad de Lanús por haber sido el vehículo para llegar a estas veintisiete instituciones. Este dinero no es una donación, es una devolución de los impuestos que todos ustedes pagan. Por eso si se inscriben en el registro nacional de clubes reciben una devolución del 40 por ciento en las facturas de luz, gas y agua, en este momento en que las tarifas son un problema tan importante. Y por otro lado, quiero decirles que cuanto antes inviertan estos 50 mil pesos van a tener la chance de un segundo subsidio por 100 mil pesos para seguir mejorando sus instalaciones”, expresó Mac Allister.

Los veintisiete clubes beneficiados por el subsidio son, entre otros el Club Quintana, Sedalo, Villegas, Sportivo Alsina, Argentino de Lanús, Atenas, Villa Spínola, Columbia, Juventud Unida, Villa Otamendi, 9 de Julio, Círculo de Amigos, Pellerano, Lafuente, Estrella de Luján, Estrella Blanca, Deportivo Belgrano, CI. DE. CO., Villa Mauricio, Balcarce, Guido, Mariano Moreno, Siglo XX, Sipalki-Do, Barrio Constitución y 12 de Octubre.

“Necesitamos que cada vez haya más clubes de barrio conformados como entidades, con sus papeles al día que les permitan ser reconocidos como tales legalmente, para posibilitar que sigan recibiendo más recursos. Desde el municipio nos comprometimos a colaborar en todo lo que haga falta para lograr ese reconocimiento y poder continuar creciendo y tirando todos para el mismo lado”, finalizó Grindetti.