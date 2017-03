CANDIDATO A CONCEJAL:FEDERICO TUÑON ALVES

Su nombre completo es Federico Tuñon Alves. Nativo de San Pedro Pcia de Buenos Aires en 1986. A los 12 años se radica en Mar del Plata, barrio Punta Mogotes por razones laborales de sus padres.

Aqui su relato en dialogo con “Aqui los Gremios”:

“Desde que me radico en Mar del Plata comienzo mis estudios secundarios y me recibí de bachiller en ciencias sociales en la escuela pública n° 16, luego con 18 años comencé mis estudios universitarios en la Universidad Tecnológica Nacional donde me gradué años mas tarde en Técnico Superior en Programación y paralelamente realice el curso de guardavidas en el Instituto superior Atlántico. Soy nadador federado del EMDER”.

“En el año 2007 ingrese como pasante a la administración pública Provincial (Registro de las Personas), fue allí donde 2 años más tarde comencé con mi carrera Sindical como delegado de la Unión del Personal Civil de la Nación Seccional Provincia de Buenos Aires la cual conduce Carlos Quintana, y al cabo de 24 meses como delegado fui elegido para representar al gremio en la Confederación General del Trabajo Regional Mar del Plata, donde me designaron como Secretario de Prensa”.

“A fines del 2015 fui nombrado Secretario de Interior Zona Este Región 2 de la organización gremial que representaba y un año más tarde deje ese cargo para lanzarme a la política de la mano del compañero Mario Baudry”.

“Los motivos que me llevaron a tomar la decisión de lanzarme a la política fueron y serán los mismos que la gran mayoría que es tratar de mejorar la calidad de vida de todos los marplatenses, ya que la política es la herramienta de transformación”.

“La realidad de Mar del Plata es muy compleja, los dirigentes no digo todos, pero la mayoría siguen viendo a la ciudad como su fuente de sustento principal el turismo, lamentablemente esa matriz a cambiado, si bien en los últimos años se a creado el parque industrial, la realidad no basta”.

“Mar del Plata, es la ciudad con los índices de desocupación más alto del país, hoy tenemos un promedio de 70 mil ciudadanos sin trabajo”.

“A la ciudad hace 40 años atrás se la podía ver como una ciudad principalmente turística porque en aquellos años tendría unos 400.000 mil habitantes, en estos años que vivimos la realidad ha cambiado hoy mar del plata tiene casi 1 millón de habitantes”.

“Tenemos el Puerto de la ciudad que es uno de los puertos más grandes e importantes de la Republica Argentina y no se está aprovechando de manera correcta, este sector impulsa en promedio el 35 % del PBI de la ciudad, hoy en la actualidad da 25.000 fuentes de empleo cuando podría estar en 150.000 mil o mas”.

“El Parque industrial no está totalmente equipado con lo que necesitan las industrias para desarrollarse de manera adecuada”.

“El polo tecnológico del que tanto se hablo hoy esta frenado.

Las escuelas públicas de nuestra querida mar del plata, están en gravísimo estado edilicio”.

“Las calles de la ciudad junto con la limpieza de los barrios y plazas se encuentran en una situación delicada y podemos seguir enumerando muchísimas cosas más”.

“La realidad de Mar del Plata hoy es compleja principalmente porque pasado el 30 de marzo que finaliza la temporada de verano se pierden muchos puestos de trabajo (en varios casos no registrados) y lamentablemente eso general que las familias se vean en una situación muy delicada, como decía el Gral. Perón el trabajo dignifica. Hoy lamentablemente lo que más hace falta en la ciudad es Trabajo para todos los ciudadanos”.

De esta manera ya queda presentado en sociedad y en la gente que nos lee Federico Tuñon Alves.