Michetti: “Hay gente que quiere el poder para robar”

La vicepresidenta disparó contra el kirchnerismo. “No pueden sostener el hecho de estar fuera del ejercicio del poder”, aseveró.

La vicepresidenta Gabriela Michetti apuntó contra el kirchnerismo al advertir que “hay gente que quiere el poder para robar”. Además, aseguró que “Argentina está saliendo de una enorme ficción” en la que la había dejado el gobierno anterior, con “indicadores” falseados que encubrían “la verdad: condiciones en algunos casos que eran peores que las de 2001”.

“Hay gente que quiere el poder sólo para ellos, para poder robar, para hacer las cosas que solían hacer, tratando de mejorar la situación de grupos muy pequeños que están alrededor de ellos, no para la gente”, denunció en FM Delta.

En ese sentido, la titular del Senado contrastó: “Las computadoras de (el programa) Conectar Igualdad al gobierno anterior les salían 400 dólares y a nosotros nos salen 215”.

Michetti, al volver a apuntar contra el kirchnerismo, puntualizó que hay “grupos minoritarios en Argentina que no pueden sostener el hecho de estar fuera del ejercicio del poder”.

“Que no pueden sostener eso de que no se gobierne como ellos quieren y además que no sean ellos los que manejen toda la conducción del Estado. Eso les dio la posibilidad de recursos enormes”, finalizó.

