Aguardando la Explosión

“Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá.” Quinto Horacio Flaco

Durante los gobiernos militares, conocidos como dictaduras militares, se llegaron a prohibir imágenes como ser, entre otras, la de Ernesto “Che” Guevara, canciones y cantores, libros, actores y personajes de la farándula, pero jamás se les ocurrió prohibir las armas en poder de la ciudadanía o trabar los requisitos legales para acceder a ellos. No hubo restricción. Aquello que no han comprendido los militares ha sido de política, de allí el resultado final de sus gestiones de gobierno. Sí han entendido que en el marco de la Seguridad Interior los ciudadanos con armas registradas no cometen ilícitos y han concebido aún menos que pudieran atentar contra la seguridad del Estado. Su Director en el Registro Nacional de Armas fue el Coronel (RE) Ferrer quien desempeñó su cargo durante muchos años. Un funcionario excepcional. En los tiempos democráticos solamente en una oportunidad los gobiernos de turno acertaron con un funcionario para ese Organismo: José Genaro Báez. Un hombre que venía del campo sindical, peronista. Fue el único que ocupó su tiempo en aprender sobre el tema. Como correspondía a su habilidad política, sabía escuchar y conversar con los distintos sectores. De carácter, resolvía los problemas. Con dones de mando, condujo su propia tropa de una manera que aún hoy es recordada y por muchos extrañada. Por primera vez los ciudadanos concurrieron en masa a regularizar su situación legal. Explicó hasta el cansancio a los Diputados y Senadores de la Nación que las armas en manos de los denominados “legítimos usuarios” no representaban problemas a la sociedad o al Estado. Lo demostró con estadísticas. Invitaba a que fueran al Organismo a declarar sus armas sin temor. Salían legales y contentos. Incrementó controles que estaban estipulados en la Ley Nacional de Armas y Explosivos y que nadie antes había exigido su cumplimiento. No tenía la paranoia de los débiles y cobardes que piensan (lo cual sólo es una forma de decir) que todo hombre que posee un arma es un violento o un potencial terrorista. Hay hombres que usan guitarras eléctricas y mujeres con rango “institucional” que hacen cultura de la violencia verbal y física. Por supuesto que toda obra humana es perfectible, pero eso no invalida el mérito de este hombre.

Se preparó en su momento un informe gubernamental sobre el estado de situación del Organismo al retirarse el aficionado Matías Molle. El informe da la impresión de que fue hecho con una visión comercial a futuro. Lo importante de las armas y explosivos a controlar ni fue mencionado. Molle fue un impresentable de San Fernando, miembro de la agrupación de ñoquis denominada “La Cámpora”. En su gestión logró que pasara de ser una Dirección Nacional a la actual Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Argumentaba que era una falta de ética que AICACYP tuvieran participación en el Organismo. Lo cambiaron por el Registro del Automotor. Fue un cambio de barrio y el principal logro fue que los funcionarios de alto rango accedieron a sueldos superiores. Como dice la letra de algún tango, “que todo tiempo pasado fue mejor”? ¡cuánta razón! Y llegó Natalia Gámbaro. Una pejotista del Conurbano bonaerense, sin ningún tipo de conocimiento sobre el tema en particular y caben grandes dudas también sobre el conocimiento de cualquier otro tema en general. Como muy bien había advertido Montaigne: “la pobreza de los bienes es fácil de remediar; la pobreza del alma es irremediable.” Llega apadrinada, sin lugar a dudas. Uno de sus avales políticos es siempre mencionado por la Diputada Nacional Elisa Carrió en sus denuncias por supuestos ilícitos cometidos en la gestión pejotista sciolista. Llegó con chofer y custodia armada. Soberbia, altanera, dando la apariencia de problemas de personalidad y de conocimientos. Bien de unidad básica, infiltrada en la alianza Cambiemos. Salvo dos funcionarios de su equipo, el resto son PJ también. Ya la gente de “la” Gámbaro le pidió la renuncia a uno de ellos, aduciendo que no es de su confianza. Para ese espíritu de banda, de patota, de soberbia armada, todos deben ser del mismo palo. Creen que de esa forma no habrá filtraciones de seguridad, que así se mantiene la famosa “lealtad” justicialista. Pero el meollo no es la cuestión de seguridad para el Estado, en mejorar el control de las armas y explosivos (especialmente deberían ser estos últimos). No todo se arregla con una comida? Gámbaro. Es la licitación que no los deja dormir. Miles y miles de médicos y psicólogos facturan sus honorarios, pequeños, por una consulta para cumplir un requisito de la ANMaC- ex ReNAr; en algunos casos por año y en otros cada cinco años. Decidió “la” Gámbaro llamar a una licitación por el tema de los certificados psico físicos. Lo sugestivo fue que las grandes empresas abocadas a ese tema no se presentaron. De tres, quedó una. De aceptarse la propuesta empresarial cientos de miles, posiblemente más de un millón de personas, hagan sus psico-físicos en esa empresa. Se monopoliza el tema. Una fuente con muchos conocimientos sobre el mismo me manifestó que dicho apto psico-físico ha sido propuesto en la suma de cuatro mil quinientos pesos ($ 4.500). Ese es el número de la única empresa que quedó en condiciones técnicas de seguir adelante con la licitación. Si multiplicamos ese importe por doscientos mil, que serían las personas que acudirían en este año aproximadamente, estamos hablando de una suma, únicamente, de ese trámite de novecientos millones de pesos (el equivalente a U$S 56.000.000). Y así sucesivamente por año. Esto, para decirlo en broma, resolvería la primera parte de la frase de Montaigne. Con razón no va nunca a su oficina, está ocupada en ese estratégico tema. Es una chica de cabotaje en la política nacional. La pregunta es quién está realmente detrás de ella en esta patriada de los psico-físicos. Sin “chapa” ni “gorra” a los ciudadanos de a pie se nos hace imposible saber qué bandidos la dirigen. No digo que esto sea el Correo Argentino, ni Avianca, pero los argentinos sabemos que esa suma de dinero moviliza serpientes de todo tipo y color partidario. Debo reconocer mi ingenuidad en relacionar a ese organismo con la Seguridad del Estado. Con esa plata en juego, sin duda “la” Natalia Gámbaro es Directora. Con razón los pejotistas que la acompañan, algunos importados del interior del país, desembarcaron en Buenos Aires. No tiene importancia si va a suceder una explosión por negligencia o complicidad del Organismo por estar manejado por incompetentes (ya sea con o sin intención) para la seriedad del tema. En Argentina todo tiene precio, los muertos no son la excepción. René Descartes decía que: “la matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles.” No hay argentino que no sospeche que el justo razonamiento es del quince por ciento. Es una ley política, no se puede cambiar? sin sangre, porque la sensación popular es que la justicia a los poderosos nunca los alcanza.

La medida que quieren implementar para terminar de golpear a la clase media profesional (muchos de ellos votantes del Pro Cambiemos), más allá del dinero en juego, no mejora en nada la seguridad que aducen querer perfeccionar. ¿Cuál es la diferencia de responsabilidad de un profesional independiente a uno empleado en una empresa que brinda este tipo de servicios? ¿La empresa puede cubrir todos los pueblos de la República? Creo que además de los PJ tristemente célebres que conducen ese organismo desquiciado y fuera de control, hay otros patrones en este negocio y posiblemente algo más. Por un trámite personal que lleva casi cinco meses sin que contesten mis notas, dirigidas a “la” Gámbaro y asuman responsabilidad sobre el tema, el día 10 marzo 2017 recurrí a Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, a través de un email que figura en la web de dicho Gabinete. El mismo día también a la Diputada Nacional Carrió a través de la web y su página como legisladora. En los dos casos solamente solicitaba se me informe quién es el superior inmediato de “la” Gámbaro a los fines de recurrir a dicha instancia, debido a que su secretaria designada le manifestó telefónicamente a mi abogado, por la duda en cuestión, que la directora no poseía superiores. Ante su respuesta de corte monárquico me hallé en la encrucijada: ¿sólo me queda recurrir a Dios? El Ministro y la Diputada, en principio dicen no ser PJ, pero hasta hoy viernes 24 marzo 2017 no me han contestado. Me hace presuponer que en esto hay gente “pesada” y que trasciende a los “pejotistas”. No voy esbozar toda la historia del organismo, que la mayoría de los lectores amantes del tema de armas y tiro conocen, generalmente por haber padecido todo tipo de atropellos, desconsideraciones y actos de corrupción.

Despidieron a “cuatro” empleados e ingresaron una cantidad que es muy considerable, dentro de los 631 sueldos que se pagan. ¿Todos son del Pro? Casi todos los días escucho las puteadas de la gente inmediatamente al salir del Organismo en B. Mitre 1465 de la CABA e inclusive en los bares de los alrededores. Todas las variantes de los insultos van dirigidos al Pte. Macri y su gobierno conocido como “Cambiemos”, cuando en realidad la conducción y el destrato es pejotista en sus variadas versiones. Hay muchos lugares del ANMaC ex ReNAr en Buenos Aires e interior del país que habría que investigar, bajo el punto de vista de la Seguridad Interior y también por el tema de posible corrupción. Hay un tráfico de influencias que excede el marco de la política, inclusive aún la sindical, que es la que mayor impunidad demuestra tener. Si un empleado no es afiliado a los gremios de UPCN o ATE, no existe. A ningún funcionario pejotista que maneje la oficina de Administración le interesa. Todo está dividido y manejado por bandas. El ANMac ex ReNAr quiere que sean afiliados, debe ser un acuerdo tácito entre los “compañeros”.

Los trámites los complican a propósito y las demoras en las entregas de credenciales, según los dichos de muchos de sus empleados que no responden a las bandas, evidencian la falta de conducción en todos sus estamentos. No hace falta ser brillante para detectarlo, solamente hay que ir y percibir en persona el desgano, la falta de información confiable, la nula atención telefónica y escasa de correo electrónico. Falta de respuesta en tiempo y forma de los trámites. Ni siquiera contestan los prontos despachos. En fin, es un organismo que mal conducido como está puede colaborar o inducir a la generación de una gran desgracia nacional. La imbecilidad no es neutral.

Cuando se produjo el recambio del gobierno pejotista, en su versión kirchnerista, al del denominado “Cambiemos” un buen porcentaje de la gente pensó que podía llegar a producirse un cambio. La mayoría votó con esa expectativa. Al continuar la Justicia de la misma forma que décadas pasadas, la gente comienza a creer cada vez más, que la impunidad y la corrupción no van a tener cura con los remedios ya conocidos. “Cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse tendrá que pasar al ataque.” advirtió el poeta B. Brecht. Las múltiples decepciones de estos últimos treinta y cuatro años de parte de los políticos, jueces, hechiceros, periodistas, militares, empresarios y sindicalistas demuestran con sus hechos la verdad de la sentencia de Voltaire cuando afirmaba que “cuando se trata de dinero todos son de la misma religión.” La fórmula histórica demostró que si no hay justicia necesariamente habrá violencia. A poco más de un año comienzan a tomar estado público algunos brotes verdes de corrupción en el ámbito nacional; en muchas provincias sigue todo como entonces.

Ya es de público conocimiento: a través de los medios masivos de comunicación informan que hay en marcha un plan sistemático de desestabilización contra el gobierno de Macri. En reiteradas oportunidades a lo largo de esta treintena de años democráticos lo hemos palpado y evidenciado. Creen que son los únicos en poder gobernar este país. La fábrica de pobres les pertenece. La acción psicológica ahora se ha multiplicado producto de sostener que el Papa Francisco es de ellos, peronista. Sí, sin lugar a dudas es partidario. Históricamente han demostrado que juegan todos los partidos, pero se debe tener en mente que en el manejo de la política hay un elemento sobre el cual los hombres más brillantes que ha dado la humanidad alertaron: se sabe cómo empieza la violencia, no como termina. Fue Nietzsche quien sentenció: “El ejercicio del poder acarrea muchos disgustos y exige mucho valor. Por eso hay tantas personas que renuncian a hacer valer su derecho, porque éste es una especie de poder y son demasiados perezosas y demasiado cobardes para ejercitarlo. Y a las virtudes que ocultan esos defectos se les llama “mansedumbre”, “tolerancia” y “paciencia”. Que alguien le avise al Presidente de la Nación que no se deje asustar con la famosa brecha, ese es el discurso de los que tienen miedo a ir presos. Son los dirigentes del PJ, entre otros miles. Debe mejorar la conducción del gobierno, perder el miedo que los paraliza, pero que no considere huir. La brecha argentina es de apenas doscientos años. Será cerrada con un proyecto nacional, líderes honestos y capaces, contrariamente seremos víctimas de un enfrentamiento armado de magnitudes jamás vistas en el país. La brecha real es la impunidad. No va a ser cosa que se equivoquen: Draco dormiens nunquam titillandus.

La impunidad que exhibe la conducción Gámbaro, es equivalente, para decirlo con léxico del ambiente, a un RB4 con placas de cerámica. ¿Quién se oculta detrás de “la” Gámbaro? Ella viajó por el exterior a hablar de Desarme cuando no tiene ni idea de lo que dice. En una operación de prensa el grupo “Clarín Miente” por canal 13, en forma muy sospechosa, ha sido entrevistada por el ex Página 12 Jorge Lanata, quien la dejó hablar unos minutos sin repreguntar y nos mostró un edificio donde guardan armas para ser destruidas. También TN, en esos mismos días, la reporteó. No habló en que instancia se encuentra la investigación de las armas hurtadas dentro del edificio principal del Organismo, repuestos, municiones, accesorios, también chequeras para cobrar al portador del Desarme Voluntario; tampoco mencionó un tema “menor” como ser el control sobre los explosivos, e inspecciones sobre sus medidas de seguridad, entre tantos otros etcéteras. Es cierto que ella no es responsable del pasado, salvo desde que asumió, pero daría la impresión que los cambios que quiere realizar o ha realizado son más con el fin de tapar a los compañeros pejotistas que para demostrar ser una funcionaria comprometida con el discurso ético que pregona el Presidente de la Nación. Como decía Juan Perón: “en definitiva peronistas somos todos” y “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista.” Con el paso de los años, cuando la muerte le hacía saber que iba en camino y ante el incendio del país por parte de sus facciones, terminó diciendo: “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”. Fue demasiado tarde.

El plan de Desarme (no el de Desarme Voluntario sancionado por ley) obedece a un requerimiento estratégico e imposición imperial y debe abarcar también al campo civil, basado en la apreciación de que dichas armas pudieran servir a una Resistencia futura. Fue advertido por estudiosos del tema hace muchos años y para ser más preciso después de la invasión a Irak. Las Fuerzas Armadas de países semicoloniales y periféricos como el nuestro ya no representan problemas, por decirlo de algún modo, estratégicos. Fueron derrotadas en una guerra clásica. En las denominadas guerras irregulares fueron presos, cacheteados por todos los gobiernos desde 1983 con la finalidad de que nunca más intervengan en la política interna. Como si fuera poco, a todos estos factores se le suma el desprestigio ante la ciudadanía y su falta de presupuesto, aunque pareciera no ser necesario ya que hace mucho tiempo el país no demuestra poseer hipótesis de conflicto alguno. El famoso Plan de Desarme Voluntario no está vigente por ahora. Quienes más lo extrañan son los funcionarios del ANMaC ex ReNAr ya que no hay chequeras con fondos y sin identificación para el cobro dando vueltas, lo cual ha motivado en su momento numerosos y conocidos extravíos de chequeras completas.

En cuanto a las armas en manos de los ciudadanos sin antecedentes penales, alguien ha dado instrucciones de trabar todo lo que sea legal. Es sumamente complicado y agotador estar dentro de la ley en Argentina si nos comparamos con los mismos compatriotas que se encuentran fuera de ella. Este rejunte de pejotistas en la ANMac ex ReNAr da la impresión que no ha sido casualidad. Pareciera terminar contribuyendo a las avionetas que traen la droga, las cuales podrían ingresar armas automáticas al país. Seguramente no serán los únicos que se dediquen a eso.

En este marco de un año electoral, los pejotistas tienen similitud con los tiburones, magníficos depredadores, cuyo olfato percibe en el océano una simple gota de sangre a kilómetros de distancia; lo mismo sucede con nuestra fauna política pero cuando olfatean caca. La ciudadanía también está percibiendo la impresión y el olor a caca en el ambiente. De allí la gran incertidumbre entre elegir a estos cobardes o la mafia tradicional pejotista. Como bien decía Arturo Jauretche: “Le ha dejado al votante la suerte de Bertoldo: discernir cuál es el árbol donde lo ahorcarán.” Lo más importante para las masas es el conductor, allí descargan sus responsabilidades y depositan sus esperanzas; si perciben que nadie conduce comienza la preocupación. La inseguridad está creciendo a un ritmo alarmante. ¡¿Cómo puede el gobierno dejar la ANMaC-ReNAr en manos de estos (ni siquiera aficionados del tema) pejotistas?! Creo que el Organismo merece una investigación a fondo, legajo por legajo del personal y directivos. De hecho, seguramente merece una Intervención. Allí se debería controlar explosivos, no solamente armas para pasar el tiempo en el campo de tiro. ¿Habrá que esperar una explosión contra el gobierno? Debe haber no menos de siete grupos entre nacionales y extranjeros que se beneficiarían de ello.

Días pasados un profesional que se desempeña en el rubro de encuestas políticas me acompañó a la ANMaC ex ReNAr. Le mostré parte del edificio y algunos actores, le conté algunas anécdotas, las hipótesis de riesgo, la preocupación por los explosivos y su posible derivación al campo del terrorismo, y también algo fundamental para los políticos (más aún en un año electoral): los votos. A vuelo de pájaro y ojo de buen cubero, estima que el Pro Cambiemos, con los legítimos usuarios, podría llegar a perder hasta cuatrocientos mil votos en la próxima elección. Pero él que los conoce, sostiene que, por un lado, los “palanganas” de Cambiemos no van hacer nada producto de su histórica falta de reacción política y temor visceral a los peronistas, y por el otro, los nuevos administradores gerenciales carecen de dicha hipótesis de conflicto interno en su ya conocida planilla de Excel “Manual de Operatoria del Pro”, a pesar de que el Organismo lo conduce la contra. Dicen que el Pro Cambiemos quedó como la pata peronista en Barrio Norte y los country. Las conspiraciones son como las brujas, no existen pero que las hay? las hay.

Reitero, dicho organismo debe controlar, entre otros, los explosivos. En Argentina, tuvimos en el período democrático solamente cuatro explosiones de relevancia. Una de ellas afectó a una embajada extranjera; otra fue en un depósito de Fabricaciones Militares en el puerto; la tercera en un edificio de una colectividad y la cuarta tuvo lugar en una fábrica militar. Los muertos han sido muchos. ¿Habrán sido los suficientes? Los resultados de las investigaciones son casi una invitación a los actos de terror en el país. ¿A quién le puede interesar si la ANMaC ex ReNAr de “la” Gámbaro controla ese tema? ¡Lo importante son los psico-físicos! Y ya prepararán el único centro de idoneidad de tiro, el único importador, la única armería en la C.A.B.A. y así sucesivamente hasta el 2019. No tienen límites por ahora, y para los del ambiente deben recordar que: cocodrilo que se duerme lo hacen cartera.

El Presidente de la Nación debería ordenar una investigación e intervención a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) ex Registro Nacional de Armas, creación del pejotismo cristicamporista. A Raúl Alfonsín le tiraron muertos y se fue seis meses antes; a De la Rua, una treintena oficialmente y se fue en helicóptero; a Duhalde, dos en la provincia y llamó a elecciones. Si por una de esas causalidades las brujas existen? a no llorar después.

“Vivimos en una sociedad de masas, como miembros de un rebaño, y la sensatez convencional nos enseña que la seguridad reside en seguir al rebaño. El hombre no es un animal gregario, su seguridad reside en su habilidad como cazador, en su capacidad de actuar y estar solo. Comprender al rebaño es parte de la habilidad del cazador; ocultarse en medio del rebaño es un engaño útil, pero el cazador no puede unirse a él sin sacrificar su naturaleza esencial.” M. Korda (El Poder)

