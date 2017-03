Operaron con éxito a Silvina Luna

La actriz, que sufre un cólico renal, habló con Clarín sobre su salud y dio detalles de la intervención.

Silvina Luna (36) fue operado tras sufrir un cólico renal. La actriz, que estaba de vacaciones en Estados Unidos junto a El Polaco, regresó de urgencia al país tras sentir fuertes dolores en la panza. Ayer, Ángel de Brito reveló que estaba internada en el Hospital Italiano. Y por la noche ella habló con Clarín: “Me están haciendo chequeos”, explicó.

Ahora, luego de que trascendiera la información sobre una posible intervención quirúrgica, este diario se volvió a comunicar con Luna, quien confirmó la versión. “Hoy me sacan la piedrita y a la tarde me dan el alta o a más tardar mañana a la mañana”, sostuvo la ex participante de Gran Hermano, a través de WhatsApp.

Además, la actriz aclaró que la intervención sería con “láser” y cerca del “mediodía”. “La función del riñón y el calcio están normales. Sólo fue un cólico renal”, enfatizó. A las 16, volvió a enviar un mensaje a Clarín en el que aclaró que “salió todo perfecto”.

Antes, en Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9), Tomás Dente había mostrado un audio de Luna en el que ella apuntaba contra Aníbal Lotocki, quien la intervino en 2011 para agrandarle los glúteos: “Son secuelas que me han quedado de mi operación con Lotocki”.

Cabe recordar que en marzo del año pasado, la actriz también había sido internada en el Hospital Italiano. En aquel momento, había asegurado que se trataba de un “chequeo de rutina” por los problemas renales que comenzaron luego de la mencionada operación con Lotocki.

