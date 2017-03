Las fotos hot de Marcela Baños, la conductora de “Pasión”, en las playas de Tailandia

Marcela Baños, la conductora de “Pasión”, compartió en Instagram postales de su travesía por Tailandia y sorprendió con su imponente figura en el mar.

“Siempre que viajo extraño a mi banda ???????????? asi que busco parecidos en todos lados #chavito Este es el Gran Palacio. Para entrar tenes que taparte casi toda por eso mi look pese a los 33 grados que hacía (casi me muero del calor ) pero sino no te dejan entrar. #costumbres”, expresó Marcela sobre uno de los lugares que visitó.

Marcela Baños, sexy en Tailandia

Soy feliz, soy feliz … vamos que la vida es una fiesta 🎼 Una publicación compartida de Marce Baños (@marcebanios) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 5:59 PDT

#PodaIsland 🌊🌊☀️🌊🌊 Una publicación compartida de Marce Baños (@marcebanios) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 5:09 PDT

🌴⌛️ Una publicación compartida de Marce Baños (@marcebanios) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 4:33 PDT

