Juan Manuel Urtubey dijo que Cristina Kirchner es el “candidato menos competitivo que tiene el peronismo”

El gobernador de Salta se refirió a una posible postulación de la ex presidenta en las elecciones de octubre

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey , se refirió hoy a una posible postulación de Cristina Kirchner a las elecciones legislativas y dijo que es el candidato menos competitivo para el peronismo. “Si Cristina se presenta es el mejor negocio político del Gobierno porque va a ganar más fácil el Gobierno”, apuntó.

“A mi juicio el candidato menos competitivo que tiene el peronismo de la provincia de Buenos Aires es la ex presidenta. Tiene un altísimo nivel de rechazo en la sociedad pero eso sigue siendo un problema de la provincia de Buenos Aires donde espero que los dirigentes entiendan que si no ofrecemos una mirada mas moderna y renovada fuera de sospecha de corrupción no creo que le vaya bien”, agregó Urtubey en declaraciones a Radio La Red de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo.

En relación a las escuchas judiciales que se difundieron con una conversación entre la ex mandataria y el ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Oscar Parrilli, donde la ex presidenta tildaba a Mauricio Macri de “mafioso”, pedía un dólar a 20 pesos y deseaba que “ojalá se funda” la Unión Industrial Argentina (UIA), Urtubey no lo consideró una sorpresa.

“Hace rato que viene siendo evidente la posición de la ex presidenta y de todo un sector que la acompaña respecto de que en la Argentina las cosas salgan mal”, afirmó Urtubey, quien entendió que los nuevos audios difundidos “muestran a las claras la mirada sobre Argentina” que tiene ese sector de que, “cuanto peor, mejor”.

En tanto, en relación a los cuestionamientos de la ex mandataria a dirigentes del peronismo con posiciones más dialoguistas en relación a la gestión de Cambiemos, a los que tildó de “bandita” y entre los que incluyó al gobernador salteño, Urtubey entendió que “les molesta que uno, siendo oposición desde el peronismo, pretenda que al gobierno le vaya bien, porque queremos que a la Argentina le vaya bien”.

“Hay una ‘bandita’ de peronistas, como diría la ex presidenta, que pensamos distinto y que queremos que a la Argentina le vaya bien”, afirmó el gobernador de Salta.

En ese marco, planteó que, en el marco de las próximas elecciones legislativas, “cuando la gente vaya a votar, va a poner a cada uno en su lugar”, y apostó porque, dentro del peronismo, triunfe el sector que quiere “una fuerza moderna, republicana, que apoye la continuidad, y no la disrupción y la cosa a la que siempre estamos acostumbrados”.

Con información de Télam

