Aníbal Fernández declaró en la justicia como testigo en la causa de José López

El juez Daniel Refacas acordó la cita en Comodoro Py, a las nueve de la mañana, a pedido de Delgado en el caso por enriquecimiento ilícito.

A partir de una declaración de Aníbal Fernández, hace algunas semanas, el diputado de Cambiemos Waldo Wolff propuso en la justicia que el exjefe de Gabinete K declarara como testigo en la causa por la que está detenido el ex secretario de Obras Públicas.

“Lo de López no es plata robada, es plata de coima. No se le robó al Estado. No estoy minimizando el hecho, pero no hay forma de robarle al Estado”, fue lo que dijo Fernández, en referencia a los nueve millones de dólares que López había tratado de esconder dentro de bolsos en un convento de General Rodríguez.

El exsecretario de Obras Públicas del Kirchnerismo está preso en Ezeiza desde el 14 de junio del año pasado, procesado en la causa por enriquecimiento ilícito y por la compra de su lujosa casa en Tigre, a través de un presunto testaferro y por corrupción durante su ejercicio en la obra pública.

http://www.argnoticias.com