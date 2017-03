La Provincia digitalizará partidas de nacimiento para colaborar con la tarea de Abuelas

Vidal visitó la sede del Registro Provincial de las Personas, que digitalizará unas 2,4 millones de partidas de nacimiento confeccionadas entre 1975 y 1981 para agilizar la búsqueda de hijos de desaparecidos y colaborar con la tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Al cumplirse 41 años del golpe de Estado, Vidal asistió a las oficinas del Registro de la ciudad de La Plata junto al secretario de Derechos Humanos provincial, Santiago Cantón, para interiorizarse sobre el procedimiento que ayudará a determinar inscripciones fraudulentas de bebés nacidos en los 250 centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires durante la dictadura.

“Gracias al esfuerzo de la gobernadora y a partir de un pedido especial de Abuelas de Plaza de Mayo, vamos a digitalizar unas 2,4 millones de partidas de nacimiento, lo que va a acelerar el proceso de búsqueda de nietos. Esto es fundamental para Abuelas y para toda la sociedad argentina: tenemos que seguir construyendo la verdad para saber lo que pasó durante la dictadura”, puntualizó Cantón.

En ese sentido, el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, explicó a Télam que “tuvimos una reunión con Abuelas de Plaza de Mayo hace 6 meses en la que me plantearon la importancia de intentar digitalizar las partidas de nacimiento, porque ello facilitará la búsqueda de nietos desaparecidos” y añadió que cuando le planteó la idea a la gobernadora, ésta “no dudó un segundo”.

“Son 2,5 millones de partidas que ya comenzaron a ser digitalizadas y la idea es terminar en el mes de septiembre”, precisó el funcionario al tiempo en que analizó que “será un aporte importante, porque acelera la posibilidad de cruzar información”.

Sostuvo que “se fijaron distintos campos para la base de datos y éstos serán contrastados con toda la información que tienen las Abuelas” y agregó que “es un aporte muy importante para la construcción de la verdad y para que haya justicia”.

Cantón explicó que la Secretaría de Derechos Humanos “trabaja permanentemente por mantener viva la memoria” y graficó que “ayer se desafectó la Comisaria Quinta de La Plata, una maternidad clandestina; se hizo la desafectación parcial del Pozo de Quilmes; lanzamos una serie de spots y obras de teatro”.

En ese contexto, la semana pasada, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, firmó un acuerdo de colaboración con el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca (Cambiemos), que apunta a promover el derecho a la identidad y trabajar en conjunto iniciativas, proyectos y acciones para fortalecer la calidad institucional legislativa en materia de derechos humanos.

Tras la rúbrica de ese convenio, la titular de Madres, Hebe de Bonafini dijo ayer que Carlotto “es una traidora”.

“Quiero hablar un poco de traiciones y entregas. Estela de Carlotto firmó un convenio con Vidal, una asesina, una mujer que está matando de hambre a un montón de gente, que lleva comida podrida a los chicos a los comedores, no sé qué cabeza tienen para negociar con ella”, expresó.

Hoy, Carlotto advirtió que “hay que tener conciencia democrática, no fanatismo”, al responder a la acusación de “traición” que le propinó Hebe de Bonafini por haber firmado un convencio con el gobierno de María Eugenia Vidal.

“Cuando el pueblo vota y elige un gobierno, el respeto tiene que ser absoluto, nos guste o no guste, cada uno tiene que adaptarse y adoptar el camino que toque en estos cuatro años de gobierno. La relación tiene que estar, no podemos encapsular en no me gusta. El diálogo hay que tener”, enfatizó.

En declaraciones al canal C5N, Carlotto aseguró que “es muy doloroso” que la haya tildado de traidora y advirtió que “es muy mal ejemplo, lo siento por ella”; al tiempo que subrayó que “tenemos que tener conciencia democrática, no fanatismo, nuestros enemigos tienen que estar en una cárcel eterna si son los feroces asesinos” de la dictadura.

