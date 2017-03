Por su parte, Carlotto dejó en claro su postura respecto al “respeto absoluto” a quien gobierna cuando es elegido por el pueblo, y dijo que “el diálogo, cuando se acepta, hay que tenerlo”.

“Cuando el pueblo vota y elige el gobierno, el respeto tiene que ser absoluto. La relación tiene que existir. No podemos perder tiempo, hay abuelas que tienen que encontrar a sus nietos. El diálogo cuando se acepta hay que tenerlo”, enfatizó Carlotto.

En este marco, inscribió el convenio que firmó con el Parlamento de la provincia de Buenos Aires, que fue lo que había criticado Bonafini, y dijo: “No podemos hacer actos con este sí y con este no. Hay que tener conciencia democrática, no fanatismo. El enemigo es el que tiene que estar preso”.

Recordó que los enemigos son los que “mataron a 30.000 personas, secuestraron a hijos y nietos, y robaron bienes”, y que esos “tienen que estar en una cárcel eterna”.

Carlotto adelantó que ella será parte de la cabeza de la marcha, que comienza a las 13, pero aclaró que será “sólo un ratito”, por problemas físicos que le impiden caminar, y que enseguida subirá al escenario desde donde, junto al resto de las organizaciones de Derechos Humanos que recuerdan hoy el 41 aniversario del golpe cívico militar, se leerá un documento.

Si bien la titular de Abuelas fue dura al afirmar que en el documento “no hay nada para decir bueno” del último año de gestión del gobierno, destacó las respuestas que recibió de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano.

Dejó claro que en el tema docente, no está “en contra de” nadie, sino “a favor de los docentes”, que “siempre tuvieron postergación en sus reclamos.

“Con el secretario de DDHH y con el ministro de Justicia y DDHH tenemos una relación fluida. Nos atienden, nos responden y, en lo posible, nos dan soluciones. Tenemos que ser justos. Hay buen gesto, y es valorable. Si a veces se les escapa una palabra que no deben decirla, levanto el teléfono, y le pregunto por qué, y tengo una respuesta”, dijo Carlotto respecto a su relación con el Poder Ejecutivo nacional.

Carlotto dijo que a futuro Abuelas esperaba “avanzar en el encuentro de los nietos que faltan”, y mencionó la necesidad de “unidad” de los que piensan igual, y también de “moderación”.

Dijo también que esperaba que el presidente Mauricio Macri las reciba alguna otra vez, y que corrijan lo que consideró cierta “indiferencia”, sobre todo teniendo en cuenta que “faltan dos años de mandato”.

Dijo que todo esto va a estar también en el documento, así como su actitud de no aflojar en que se concluyan los juicios orales a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, de los que dijo: “son viejitos, babosos y malos. No piensen en una persona buena porque no lo son. Mataron a 30.000 personas, secuestraron a cientos de bebés y robaron bienes”.

Carlotto adelantó que también van a manifestar en el documento que leerán por la libertad de Milagro Sala, y dijo que Argentina “es ejemplo en el mundo entero, pero sobre todo en América latina y Europa” en Derechos Humanos. Dijo respecto a los reclamos sociales y gremiales: “Lo peor es retroceder, si hay algo que hacer y no lo hizo el gobierno anterior, háganlo”.

En cuanto a su nieto Guido Carlotto, dijo que “tiene que hacer su proceso hacia la verdad”, que estará en el acto pero entre la gente, y que después que terminen irán juntos a comer.

“Hay que darle el tiempo de los errores que él pueda cometer o decir, ya que son parte de un proceso a la verdad. Ahora tiene pesares por ciertas circunstancias lógicas”, consignó, y agregó que creía que “todo iba a terminar bien”, y que había que seguir avanzando para saber “quién secuestró a su mamá, quién quitó el bebé y quién la asesinó”.

Respecto a Cristina Fernández dijo que no había hablado últimamente porque consideraba que ella estaba “descansando” y atendiendo los “problemas” que requerían su respuesta ante la Justicia.

“Nosotros desde lejos la acompañamos pero no la vemos. La queremos muchísimo, la respetamos, la vamos a ayudar, pero no la vemos”, aseveró.