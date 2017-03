El atacante, de nacionalidad británica y cuyo nombre no fue revelado, era “soldado” del grupo yihadista, según un comunicado difundido por la agencia Amaq.

El grupo islamista Estado Islámico (EI) se atribuyó este jueves el atentado que el miércoles dejó cuatro muertos en Londres ante el Parlamento británico, luego de que las autoridades revelaran que su autor era un británico conocido por la inteligencia interna y que había sido investigado por sus conexiones con la “violencia extrema”, al que posteriormente identificaron como Khalid Masood.

En un comunicado difundido por su agencia de noticias Amaq, el EI, que controla extensos territorios en Siria e Irak, dijo que el atacante de Londres, que atropelló a varias personas con un auto y luego mató a puñaladas a un policía, era uno de sus “soldados”.

“El autor del ataque frente al Parlamento británico, en Londres, era un soldado del Estado Islámico”, dijo el comunicado, que agregó que el hombre “llevó a cabo la operación en respuesta a nuestros llamados a atacar a ciudadanos de la coalición” de países que bombardea al EI en Siria e Irak.

El EI ha convocado a sus seguidores a cometer atentados en las naciones que integran la coalición liderada por Estados Unidos. El grupo se atribuyó ataques en Francia, Bélgica, Alemania y Estados Unidos, entre otros países, aunque algunas de sus reivindicaciones fueron consideradas oportunistas y poco creíbles.

El comunicado de los yihadistas se conoció poco después de que la primera ministra británica, Theresa May, dijera que el autor del ataque era un británico conocido por el servicio de seguridad interior MI5 y que había sido investigado en el pasado por posibles vínculos con el fanatismo religioso violento.

Más temprano, la policía había rebajado a cuatro la cifra de cinco muertos que había dado el miércoles. Agregó luego que el súbdito británico autor del ataque era Khalid Masood, de 52 años, nacido en el condado de Kent y residente habitual en la región de los Midlands del Oeste.

Masood, que tenía varios seudónimos, ya había sido sentenciado por accionar violento, aunque nunca por actividades terroristas. Su primera condena había tenido lugar en 1983, y la última, en 2003, había sido por portación de armas blancas, informó The Guardian.

Por otra parte, las fuerzas de seguridad detuvieron este jueves a ocho personas en seis direcciones en Londres y en la ciudad inglesa de Birmingham, en los Midlands, como parte de la investigación del ataque cometido por este “lobo solitario”, que fue muerto a tiros por la policía y que según May actuó inspirado por el “terrorismo islamista”.

“No tenemos miedo”, fueron las palabras de May

Un total de 40 personas resultaron heridas en el atentado, 29 de las cuales, ciudadanos de un total de 11 países, seguían internados en hospitales, entre ellos siete que estaban en condiciones críticas, agregó la conservadora May ante en una intervención ante la Cámara de los Comunes.

La comparecencia de la premier y sus revelaciones sobre el atacante llegaron luego de que el Parlamento observara un minuto de silencio y reanudara sus sesiones menos de 24 horas después del ataque, que forzó el cierre del edificio del Legislativo.

“No tenemos miedo”, dijo May en un simple pero desafiante mensaje ante los diputados.

La premier dijo que los investigadores creen que actuó solo y que no hay razón para creer que hay preparativos en curso para “más ataques inminentes”.

Al mismo tiempo que honró al agente fallecido, también destacó la actitud de millones de ciudadanos que hoy continuaron con sus vidas en Londres con normalidad y describió esto como una prueba de que el ataque no consiguió amedrentar a los londinenses y británicos ni quebrar su determinación.

“Mientras hablo, millones de personas están tomando trenes y aviones para viajar a Londres, para ver en persona la mejor ciudad de la Tierra”, dijo. “Es en estas acciones -millones de acciones en plena normalidad- que encontramos la mejor respuesta al terrorismo … nunca nos rendiremos”, agregó, citada por la cadena de noticias BBC.

We will all move forward together, never giving in to terror or allowing the voices of hate & evil to drive us apart https://t.co/3745qXGpcf

— Theresa May (@theresa_may) 22 de marzo de 2017

El Parlamento retomó sus actividades tras un minuto de silencio a las 9:33 y un homenaje al policía asesinado, el ex soldado Keith Palmer, de 48 años y con 15 en la fuerza policial.