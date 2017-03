Carrió destacó la “no violencia” de la marcha docente y respaldó a Marcos Peña

La diputada nacional resaltó la importancia de que la multitudinaria marcha federal en la Ciudad “haya sido una manifestación no violenta” y dijo que es necesario seguir “el camino del diálogo y la paz” para resolver este conflicto.

La diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió resaltó hoy la importancia de que la multitudinaria marcha federal docente de ayer en la Ciudad “haya sido una manifestación no violenta” y dijo que es necesario seguir “el camino del diálogo y la paz” para resolver este conflicto.

Por el contrario, a través de un comunicado, la líder de la Coalición Cívica señaló que “la violencia se vio en algunos discursos opositores en la Cámara de Diputados”, durante el informe que presentó ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

“El jefe de Gabinete respondió correctamente, por eso respaldo a Marcos Peña”, apuntó.

Estas declaraciones de Carrió fueron difundidas con la intervención de su histórico vocero, Matías Méndez, quien hoy anunció que dejará de trabajar con la diputada chaqueña y con el bloque de diputados nacionales de la CC-ARI en 1° de abril próximo.

“Este tiempo compartido con Lilita fue apasionante, de mucho trabajo y de aprendizaje cotidiano, por eso siento nostalgia por anticipado, pero me queda una relación de amistad y de mucho afecto con ella que continuará aunque ya no trabajemos juntos”, dijo Méndez, director de la consultora VXD.

“Lilita ha sido para mí mucho más que una jefa y todo lo que aprendí junto a ella me acompañará siempre. Su dignidad, honestidad y capacidad me ayudaron a crecer y a poder desarrollar mi tarea día a día. Dejo mi rol con la alegría y la tranquilidad de haber entregado muchos años de compromiso, me quedan por delante nuevos desafíos profesionales”, agregó el experimentado comunicador.

Méndez adelantó que lo reemplazará, desde abril próximo, Diego Villanueva, su socio en VDX y quien lo secundaba en la tarea con Carrió y la Coalición Cívica.

