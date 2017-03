Pampita le respondió a Ghidone por opinar de la muerte de su hija: “Le rendirá”

Fiel a su estilo, la modelo se mostró tranquila ante los dichos de la vedette y explicó que aunque no entiende por qué lo dijo, lo debe haber hecho para aparecer en TV.

Hace apenas algunos días, Andrea Ghidone hizo unas fuertes declaraciones sobre Pampita Ardohain. Además de haberla acusado de no tener talento, también la castigó por haber dicho que el episodio del motorhome y la China Suárez fue “lo peor que podía ver una mujer”, cuando hacía pocos años había enterrado a una hija.

Andrea Ghidone criticó duramente a Pampita por su participación en el Bailando 2016.

Luego de estas palabras, a través de Twitter se armó un revuelo terrible entre las seguidoras de la modelo y la vedette, quien se atrevió a decir que no se arrepentía de sus palabras, y en lugar de parar la polémica, siguió hablando del tema.

No es tan grabe que alguien te engañe comparado con una hija!! Y la vida te devolvió le que le hiciste a barrantes — Andrea Ghidone (@AndreaGhidone) 20 de marzo de 2017

Me encanta cuando la gente, bue sigamos, usa cualquier excusa para insultar y agredir!! No se preocupen duermo sensacional, buena semana — Andrea Ghidone (@AndreaGhidone) 20 de marzo de 2017

esta hermosa gente que sin pampita no tendría razón para vivir que los comprendo por estar defendiendo algo tan importante para sus vida — Andrea Ghidone (@AndreaGhidone) 21 de marzo de 2017

Por eso, consultada por Intrusos, la ex jurado del bailando 2016, le respondió a Ghidone y lo hizo con su habitual estilo, tranquila y con una sonrisa en su rostro: “Les rendirá. Será por algo. Yo la conocí a ella cuando fui jurado en Celebrity Splash, donde le fue muy bien. Ella fue muy querida por todos”.

Luego, explicando que no entendía porqué la vedette la había atacado con una cosa así, agregó: “Trato de no engancharme y que no me afecte. No puedo hacer nada. Lo mejor es no salir a contestar”.



Pampita explicó que trata de no engancharse cuando alguien la critica.

Finalmente, aseguró: “Estuve viendo lo que dijeron mis seguidores, no puedo hacer nada, pero seguramente en el año va a pasar varias veces que salga alguien a hablar, pero lo mejor va a ser no dar lugar a temas que no me quiero meter”.

