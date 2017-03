El Gobierno le respondió a los docentes: no habrá paritaria nacional

Así lo confirmó el ministro de Educación, Esteban Bullrich. También consideró que los docentes tuvieron “un aumento del 72%” desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri.

“¿Por qué hacen el paro? ¿Porque no pusimos un piso salarial? Lo aumentamos el 72 por ciento en 15 meses, porque pasamos de 5.600 pesos a 9.672 pesos. ¿Porque no colaboramos con las provincias? Triplicamos los fondos, de 8.500 millones a 22 mil millones. Es una marcha que está basada en argumentos falsos”, consideró.

También consideró que durante el Gobierno K “la paritaria nacional no era una referencia para nadie”. Para el ministro, al comienzo de la gestión de Macri en 2015 “el sueldo inicial era de 5.600 pesos, por debajo de la línea de pobreza y después de 10 años de paritarias. Esa paritaria que se defiende o no servía o no le daban bolilla a los sueldos de los docentes”.

“Nos vamos a reunir con los gremios cuando se resuelvan las paritarias y no haya conflictividad en el medio. Estamos aportando a las provincias casi tres veces lo que se aportaba cuando llegamos”, afirmó Bullrich y cuestionó los reclamos que plantearon los sindicalistas.

“Si uno recibe un salario miserable como de 5.600 pesos hay que ganarle a la inflación. Eso lo hicimos, porque 72 por ciento está muy por encima de la inflación de los últimos 15 meses. Además, ese salario mínimo va a aumentar cuando el ministro (de Trabajo, Jorge) Triaca convoque al Consejo del Salario. El esfuerzo que hace el gobierno marca que no quiere que hayan salarios de miseria en la Argentina”, expresó.

Por su parte, la dirigente del gremio Ctera, Sonia Alesso, en el cierre del acto de la marcha afirmó que “estos señores, el presidente, el ministro de Educación, nos han agraviado a todos porque ninguno se cayó en la escuela pública”.

“Estamos aquí por una cosa muy sencilla, para decirle al presidente que cumpla la ley”, dijo en referencia a la apertura de las paritarias federales.

De esta manera, el ministro respondió a la masiva movilización de docentes en Plaza de Mayo. Después del anuncio de esta postura se esperan nuevas medidas de fuerza. La semana siguiente podría tener lugar una nueva marcha y continuarían los paros