–Bueno usted habla de lo inmediato. Yo hablo del futuro. Algunos dicen este gobierno se tiene que ir antes de tiempo, no saben lo que dicen ya que sería dramático para la Argentina. No tienen ni idea de lo que implicaría eso. Más allá de que yo no estoy de acuerdo con algunas ideas de este gobierno, ya no podemos pensar que tenga que irse. Sería dramático y el peronismo no está preparado para asumir la responsabilidad que sería asumir un gobierno. Hay que aguantar a este gobierno. La tarea de reconstrucción del PJ no será sencilla.