En este sentido, Pérsico le pidió al Gobierno que aborde la cuestión social antes que emprender una confrontación abierta con las organizaciones sociales. “Patricia Bullrich no puede resolver el problema social. El problema lo resuelven otras aéreas con diálogo, el estado tiene que poner el esfuerzo ahí, no en la represión. La represión no soluciona nada y agranda el conflicto”, señaló en diálogo con radio FM Blue.