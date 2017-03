Cuestionado por los cortes de calles, Larreta defendió a la Policía porteña

Aseguró que “se está evitando la gran mayoría de los cortes de 20, 30 personas”. Negó diferencias con Macri y anunció que este año piensa sacar 1700 efectivos a la calle.

En el centro de los cuestionamientos por los reiterados piquetes en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió a la nueva Policía al remarcar que “se está evitando la gran mayoría de los cortes de 20, 30 personas”, a los que identificó con “gente que se esconde atrás de un pañuelo y un palo”.

Larreta negó tener diferencias con el presidente Mauricio Macri y afirmó que “comparten la preocupación” por los cortes de calles, a la vez que anunció que el objetivo para este año es “sacar 1700 policías a la calle”, que antes se concentraban en tareas administrativas en las comisarías.

“Algunos lo único que buscan es el caos y la violencia en un plan más amplio, que es la desestabilización. No tenemos que engancharnos en sus provocaciones”, pidió el alcalde porteño, que diferenció los cortes llevados a cabo por pocas personas de las grandes manifestaciones como las de los docentes, la CGT y las mujeres.

“No podemos generalizar. La cantidad es un criterio. No podemos permitir que 20 personas corten la 9 de Julio”, sentenció en diálogo con el periodista Luis Majul.

Larreta insistió en que “el dialogo tiene que ser siempre la primera medida” y puso como ejemplo el caso de los manteros desalojados de Once, Caballito y la avenida Avellaneda, aunque reconoció que todavía restar resolver el caso de los vendedores de Liniers.

En los estudios de radio La Red, informó que “se está re-entrenando a muchos policías” que provienen de la Federal y consideró que “el cambio más importante del plan de seguridad es el cambio de actitud”, al indicar que “la mayoría quiere hacer las cosas bien”

Por el contrario, denunció que “no hubo en los últimos 12 años una situación donde la Policía haya evitado cortes de calle”, lo que generó una “cultura del corte indiscriminada” durante el gobierno kirchnerista.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, avisó en los últimos días que el Gobierno “va a actuar” ante los piquetes, lo que “puede tener ciertas consecuencias”, y pidió no entrar en “la paranoia de la Argentina”. Al mismo tiempo, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, pidió “no reprimir” las protestas porque “ellos están buscando muertos”.

