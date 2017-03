10 problemas habituales de WhatsApp y cómo solucionarlos

A pesar de ser una de las aplicaciones más utilizadas, no es perfecta y presenta fallas que tienen soluciones que pocos conocen.

¿Alguna vez te ha ocurrido que abres WhatsApp y ves que tu lista de contactos desapareció? ¿O no poder cargar fotos y videos? ¿O que se corten tus notas de voz? ¿O no recibir notificaciones de los mensajes que te envían?

WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular y ha crecido tanto que ya la usan más de mil millones de personas en todo el mundo. Pero no es perfecta. Algunos de sus fallos son tan habituales que la sección de Preguntas y Respuestas del blog de la compañía no da abasto y los foros de internet se llenan de usuarios enfadados que plantean sus inquietudes en busca de soluciones.

La página Detector de Fallos hizo un análisis de los errores más comunes y descubrió que el 60% de quienes les comunican sus problemas sobre la aplicación no pueden enviar ni recibir mensajes, y el 40% tienen problemas de conexión. Y estos no son los únicos fallos.

A continuación, te contamos cuáles son algunos de los problemas más habituales y cómo solucionarlos.

1. No podés instalar la aplicación

Lo primero que debes hacer es comprobar si tienes espacio suficiente en tu dispositivo para la descarga. Para hacer algo de espacio en la memoria, puedes guardar tus fotos y videos en la nube o plantearte si merece la pena borrar alguna aplicación que no utilices tanto.

Otra opción es que el error sea de Google Play (si se trata de un Android). En ese caso, debes borrar tu cuenta, reiniciar el teléfono y volver a intentarlo.

Por último -aunque no menos importante- no te olvides de comprobar que tu conexión a internet sea óptima y que tu teléfono es compatible con la aplicación.

2. WhatsApp no reconoce tus contactos

Si la otra persona no tiene la aplicación instalada en su teléfono, de nada servirá que intentes enviarle un mensaje a través de ella. Aunque su número aparezca en la lista de tu teléfono, no estará en la de WhatsApp (aunque puedes enviar una “invitación” a que se una a través de un mensaje).

También es importante comprobar que las listas de contactos están sincronizadas con tu celular y, por supuesto, que el número de teléfono es el correcto. A veces, un fallo en el código del país cuando escribes a un contacto en el extranjero puede ser la clave. Compruébalo bien.

3. Las notas de voz que tratas de enviar sólo duran 10 segundos

¿Te ha ocurrido alguna vez tratar de enviar un mensaje de voz en WhatsApp y que se corte todo el tiempo? De ser así, al final terminas enviando varios mensajes con notas de voz que no pueden durar más de 10 segundos.

El fallo es habitual entre usuarios de iPhone 6 o versiones anteriores. Para solucionarlo, hay que tratar de mover levemente el dedo mientras grabas la nota de voz. Eso hará que tu pantalla detecte el movimiento. Si no funciona, borra la aplicación y vuelve a instalarla.

4. No puedes enviar ni recibir mensajes

En este caso, lo más probable es que se trate de un error en tu conexión o en los servidores de WhatsApp. Si la “culpa” es de WhatsApp, puedes comprobarlo dentro de la opción “Estado de servicio” (en “Ajustes”). En ese caso, sólo te queda esperar.

5. No recibís notificaciones hasta que abres WhatsApp

Otro error bastante habitual entre los usuarios es no recibir las notificaciones hasta que abren la aplicación. ¿Qué hacer en ese caso?

Lo primero, asegurarse de que la conexión a internet funciona correctamente. Comprueba también en los ajustes de WhatsApp que no tienes esa opción silenciada o que no está activado el ahorro de energía (que suelen conectarse por defecto cuando queda poca batería en el teléfono).

Debes mirar también, dentro del “Uso de datos” de los ajustes de la aplicación, que la opción “Restringir los datos de fondo” esté desactivada. De lo contrario, no recibirás notificaciones.

6. No podes descargar o enviar archivos multimedia

Si el problema es que no logras descargar fotos, videos o notas de voz, o hacérselos llegar a tus contactos, es posible que se deba a que laconexión a internet es lenta o a un fallo en la tarjeta SD, que permite el envío de ese tipo de archivos.

Tal vez tu tarjeta no tenga más espacio, esté en modo “Sólo lectura” o haya sido hackeada.

También es importante que compruebes que la hora y fecha que indica tu WhatsApp son correctas.

7. Los mensajes llegan con retraso

“Los task killers (administradores de tareas) pueden desactivar WhatsApp temporalmente. Esto provoca que WhatsApp se conecte y desconecte de nuestros servidores constantemente, lo cual agota la batería de tu teléfono y consume innecesariamente tus datos móviles”, explica WhatsApp en su sitio web.

“Si el task killer cierra la aplicación, no hay manera de que nuestro servidor pueda saber si la conexión está cerrada. Esto puede retrasar la recepción de los mensajes”. Cuando la aplicación no se cierra correctamente en el teléfono, es posible que genere este fallo, pues los servidores de la aplicación no detectan ningún tipo de desconexión.

Lo mejor es que no la cierres nunca usando aplicaciones externas para cerrar procesos en tu celular. Hazlo de forma manual para que no se bloquee tu WhatsApp.

8. No logras ver videos en WhatsApp

Si no puedes ver videos es posible que haya un problema con el reproductor multimedia, dice la empresa en su blog. En ese caso, lo mejor es que descargues uno diferente.

9. Error: “La fecha del teléfono es incorrecta”

Este error aparece cuando la fecha de tu móvil no concuerda con la que WhatsApp tiene registrada. Puede ocurrir porque la aplicación se haya desconfigurado.

Para solucionarlo, activa “Fecha y hora automáticas” en “Ajustes”. Para que los cambios sean efectivos, debes borrar la caché y reiniciar el dispositivo.

10. El número de mensajes que señala el icono está mal

Otro posible fallo es que el icono de WhatsApp te muestre un número de mensajes incorrecto.

La solución es la siguiente: cuando un contacto te mande un mensaje, borra el acceso directo del escritorio y crea uno nuevo.

Si no funciona, ¿adivinas qué hay que hacer? Desactiva la aplicación… y vuelve a instalarla.

(Fuente BBC)