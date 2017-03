Patricia Bullrich sobre los piquetes: “vamos a actuar dispersando”

La ministra advirtió que instó a las Fuerzas de Seguridad para que actúen más activamente ante movilizaciones, cortes y manifestaciones.

Patricia Bullrich se refirió este domingo al rol que deben asumir las fuerzas de seguridad a la hora de garantizar el libre tránsito en el marco de reclamos sociales.

La ministra, en consonancia con el discurso sobre la “pesada herencia” comenzó a defender su gestión indicando que “a las fuerzas federales, durante 12 años, les dijeron si ustedes se meten en la calle, van presos”, lanzó Bullrich en su descargo, durante una entrevista dada en el programa La Cornisa, conducido por Luis Majul.

En este contexto, la titular de Seguridad indicó que se les explica a las “fuerzas federales que están amparados por la Constitución para actuar como corresponde”.

“Nosotros vemos un intento permanente de grupos políticos, de gente que dicen ser organizaciones sociales, que lo que hacen es estar permanentemente en la calle”, denunció Bullrich, antes de hacer referencia a cuál debe ser la respuesta de las autoridades ante estas situaciones.

“Vamos a actuar, ahora si actuamos no entremos en la paranoia argentina. Porque después si actuamos porque actuamos, y si no actuamos porque no actuamos”, advirtió la ministra.

Y en esa línea agregó: “las fuerzas de seguridad van a actuar como se actúa en cualquier parte del mundo, dispersando, y esa dispersión puede tener alguna consecuencia”.

http://www.argnoticias.com/