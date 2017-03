Macri elogió a Vidal “por todas las batallas” en territorio bonaerense

“Cada día la quiero y la admiro más”, dijo el presidente Mauricio Macri, refriéndose a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, durante un acto que ambos compartieron en la localidad bonaerense de Saladillo, donde visitó una fábrica de helicópteros.

Macri puso de relieve que su gobierno tiene una mirada “de largo plazo”, y “no más el parche que con el tiempo nos deja a todos mucho peor” y por ello destacó la figura de María Eugenia Vidal “por todas las batallas que quedan”, señalando que “cada batalla la da por cada uno de los bonaerenses”.

Destacó seguidamente “el valor de la palabra, responsable” y no “esta carrera de obstáculos, de andar esquivando pozos, trampas, de aquellos que no creen en la sociedad que estamos generando”.

Sus palabras fueron una alusión directa a los obstáculos que la gobernadora Vidal enfrenta en su distrito, sobre todo con los gremios docentes.

Durante su breve discurso el Presidente destacó la labor de Augusto Cicaré, el fundador de la empresa especializada en el desarrollo y producción de helicópteros livianos, a quién conoció durante la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia de las Nación. En aquel momento le aseguró que iba a poder duplicar su producción.

Por ello el Jefe de Estado habló a lo largo de su discurso del valor de la palabra empeñada, señalando que durante su vida no tuvo crédito ni apoyo y ahora, en cambio, vive una nueva realidad, ya que va a poder multiplicar por cuatro la producción de helicóptero y por dos la gente que empleará y esto da por tierra “los discursos que nos bajaron durante años de que no podemos, no tenemos las mismas capacidades, de resignación”.

El crecimiento de la empresa de Cicaré “ratifica una decisión de fondo que tomamos hace 15 meses, de animarnos a cambiar, de abrir la puerta llena de desafíos, dudas. El mundo hoy está cruzando por una enorme cantidad de dificultades” pero hay que entender que “todas estas dificultades que el mundo plantea son oportunidades para los argentinos”.

Instó a que “encontremos el lugar que perdimos, que nos llevó a que más de un tercio de los argentinos estén en la pobreza” y además a que “no se pueda proyectar por falta de estabilidad, de reglas claras”.

Por eso, agregó, “salimos del cepo, que era una demostración de sometimiento, una limitación a no creer en nosotros mismos; salimos del default; ahora necesitamos la confianza de uno al otro, dentro del país y fuera del país, y ello trajo crédito, financiamiento, no solo para las familias, que después de 50 años consiguen créditos a 30 años para comprar su casa propia”.

Señaló que es necesario lograr el financiamiento para que las pymes puedan crecer, como lo están haciendo con créditos del Banco Nación, a largo plazo y para ello se ha logrado la sanción del Congreso de la Ley Pyme, pero ahora es necesario que el Parlamento sancione la Ley de Emprendedores “que el Congreso tiene demorada”, dijo.

La empresa de helicóptero de Saladillo que exporta

Cicaré, la empresa que visitó Macri con Vidal produce helicópteros livianos y su responsable técnico es Augusto Cicaré, fundador de la empresa y padre de los tres accionistas actuales de la sociedad.

El presidente lo conoció durante la campaña y le aseguró que iba a poder duplicar su producción. La capacidad actual de la planta es de 24 unidades por año y está utilizada al 100%. Por este motivo, la empresa pidió financiamiento para la construcción de una nueva nave industrial que le permita incrementar su capacidad productiva.

El tipo de apoyo que se le brindó consiste en planes y líneas de financiamiento, asistencia técnica en líneas de I+D, equipo de SEPyME “proyecto especial” para seguimiento de avances del acompañamiento.

Para la exportación e inversión, el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) otorgó una primera línea abierta de financiación de exportaciones por $5 millones. Además, acompañó con $12,5 millones adicionales para la construcción de una nave industrial. En lo que hace a Comercio Exterior, el BICE le dio financiación de exportaciones por US$600.000.

En cuanto a la financiación productiva, por medio del Banco Nación, se creó un fideicomiso de casi $20 millones en capital de trabajo para que en 5 años pasen gradualmente de fabricar 24 a 100 helicópteros por año.

A partir de este apoyo, muchas partes de los helicópteros que hoy tienen que importarse van a comenzar a producirse en Saladillo. Pudieron firmar un convenio con “DEA General Aviation” (empresa pública China) para la distribución de helicópteros en el sudeste asiático y EEUU. Esto implica la entrega de 248 helicópteros en los próximos 5 años (ya vendidos).

Esta cantidad es más que todo lo que Cicaré, más conocido con el alias de “Pirincho”, vendió en su vida entera. Respecto a la creación de empleo, actualmente la empresa familiar cuenta con 22 colaboradores. La proyección es llegar a 50 personas de mano de obra capacitada en el colegio industrial de Saladillo. Esto significa empleo calificado que va a tener mercado profesional donde crecer y desarrollarse.

