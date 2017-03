EL EX RENAR COMO CAJA POLITICA CONTRA EL GOBIERNO

La Agencia Nacional de Materiales controlados ex Renar conducida por la Sciolista y ahora Frente Renovador Natalia Gambaro , una abogada que de armas no sabe nada , esta al frente de algo que genera según fuentes mas de un millón de pesos en negro, a través de una red de gestores que responderían a ella .

Luego de las graves irregularidades que sufrió el Renar en la época de los Lanatta y el triple crimen de Gral Rodríguez, queda abierta la incógnita si algo cambio. Puede que las portaciones de armas estén más restringidas , con lo cual el precio sea más alto para obtenerlas por izquierda o por derecha …

Por cierto también es irregular el tema de la destrucción de las Armas …hasta donde se destruyeron (“) realmente y cuantas ingresaron al mercado negro de la delincuencia . Mientras se persiguen a los legítimos usuarios y no se sacan las armas ilegales.

Pero vemos un poco los antecedentes de cómo llega Gambaro, que dice sea de paso aparentemente tiene una relación muy personal con el actual ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

30-11-2015 La Politica On Line

La funcionaria encargada de habilitar el uso de armas será Natalia Gambaro, unas de las manos derechas de Francisco de Narváez y quien hace pocos meses aceptó un cargo como normalizadora de la Fundación Felices Los Niños, donde recaló por decisión de Daniel Scioli tras el escándalo del Padre Grassi.

Luego de su pase fugaz por este instituto de menores en Morón, la ex diputada nacional será nombrada al frente de la futura agencia del Renar, el organismo que controla las armas del país y que está al mando del camporista Matías Molle.

El Registro Nacional de Armas es uno de los organismos del Gobierno que están en el ojo de la tormenta, y que demandan de un trabajo complejo y delicado.

En primer lugar, es un área vinculada a manejos irregulares y mafiosos que salieron a la luz en uno de los informes de Jorge Lanata sobre el triple crimen de Efedrina.

Uno de los condenados por este hecho, Martín Lanatta, aseguró que Aníbal Fernández le pidió que gestionara armas y permisos ante el Renar para allegados y dirigentes políticos y gremiales.

De hecho, según aseguraron a este medio fuentes del área, en los últimos meses se aceleraron las habilitaciones de “credenciales de legítimo usuario”, sobre todo a gente vinculada con Luis D’ Elia y La Cámpora.

Lo curioso es que estos permisos de portación de armas se dieron pese a que están prácticamente prohibidos, no en la ley pero sí en los hechos, salvo que sean para personal de seguridad y judiciales. Las habilitaciones las controla el camporista Mollé, que fue candidato a intendente de San Fernando, derrotado en octubre por el massista Luis Andreotti.

El vínculo entre Gambaro y Garavano se da principalmente en la Asociación Civil Unidos por la Justicia, una fundación que fundó De Narváez y de la que participan jueces y fiscales de la ciudad. Según la página web del organismo, el futuro ministro es director académico del mismo mientras la ex diputada es vocal suplente tercera.

Gambaro fue asesora de De Narváez en las comisiones de Relaciones Exteriores y Asuntos Constitucionales entre 2005 y 2007, y asesora en la Dirección General de Administración de Infracciones entre 2006 y 2007.

El nombramiento ya levantó polémica dentro del radicalismo, que viene cruzado por el cimbronazo que causó la salida de Ernesto Sanz, nombre anunciado para encabezar el ministerio de Justicia.

Elisa Carrió lanzó ayer su primer y previsible cuestionamiento al esquema de poder en el área de Justicia que planea Macri, al apuntar contra el presidente de Boca y principal operador judicial del PRO, Daniel Angelici.

Pocos meses atrás, Gambaro agradecía a Daniel Scioli por haberla designado al frente de la fundación del Padre Grassi, luego de que el condenado por abuso fuera denunciado por irregularidades en el desvío de las donaciones.

Hace 5 meses el Gobernador @ScioliDaniel me designó normalizadora de la Fundación Felices los Niños. — Natalia Gambaro (@natygambaro) 23 de diciembre de 2014

Gracias al Gobernador y a las empresas y personas que lo hicieron posible. pic.twitter.com/LImzrL9tvI — Natalia Gambaro (@natygambaro) 23 de diciembre de 2014

También en off se dice que Gambaro le dio una mano grande en su momento a Garabano. cuando estaba muy pobre y le tiro unos contratos… (“)

El Ex Renar:

La Jefa de Gabinete es Patricia Fabiana Lamarca, que en realidad es su amiga de Lobos , al igual que ella nada sabe de armas o es idónea para el cargo. Gana más de 100 mil pesos por mes . Su función es ser su amiga.

Sub Direccion Ejecutiva el Juan Andres Firpo, es del PRO y el único que responde a Macri … Obviamente lo aíslan el sector , porque temen que sea uno de los reemplazantes de Gambaro.

Director Nacional de Registro y Delegaciones: Se trata del abogado Jose Guillermo Capdevila , quien es ese hombre

Guillermo Capdevila era el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía a fines de 2010, cuando la AFIP le pidió a Amado Boudou opinara sobre el pedido de moratoria de la ex Ciccone Calcográfica. A más de tres años de aquel episodio, hoy decidió dejar el país acorralado por amenazas ante la posibilidad que brinde un testimonio clave.

Capdevila, un veterano funcionario del Palacio de Hacienda, alertó a Boudou que no podía ni debía opinar sobre el pedido de la empresa. Boudou, sin embargo, como ministro de Economía avaló con su firma una nota para que la AFIP le concediera un plan excepcional de pagos a la nueva Ciccone, que además solicitaba una quita multimillonaria.

A pesar de las advertencias de Capdevila, Boudou firmó una nota el 8 de noviembre de 2010, en donde le indicó al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que “sin mengua del interés fiscal (…) proceda a la sustanciación de la petición formulada por Ciccone Calcográfica de conformidad con las atribuciones que le son propias”.

Aquel proceso es una instancia fundamental dentro de la causa. Y Capdevila se convirtió en un testigo clave del caso Ciccone.

Y está en el cargo como “agradecimiento de ser testigo contra los K” . Podría también ser reemplazante de Gambaro .

Dirección Nacional de Administración, Asuntos Jurídicos y administración (“) : Dr Luis Rodolfo Nicolás Ocaranza

Dirección Nacional de Fiscalización, Resguardo Y destrucción de Materiales Controlados: Fernando Martin Fumeo , nombrado como Coordinador en la Jefatura de Ministro de la Gestión de Scioli.

Lo interesante es que Patricia Bullrich esta NO INVITADA en el ex Renar a los actos oficiales de destrucción de Armas, si va Su segundo … Eugenio Burzaco… y por supuesto que muchs armas regresen al mercado negro.

Direccion Nacional de Planificacion Estrategica , Prevencion Y Ciudadania y Cooperacion Institucional … Dr Federico Sottile ( Por la Metropolitana o Policia de la Ciudad ) , castigado por Gambaro le saco algunas cajas ..Va una vez o dos por semana. Las empleadas lo acusan de acoso… Venia del Juzgado de Faltas de CABA , luego Abogado de la Metropolitana .

Año 2014

Que el Dr. Sottile Federico, DNI. Nº xxxxx, no ha formado parte del Orden de Mérito en los ciento cinco (105) cargos en concurso. Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes corresponde proceder entonces al cese del Dr. Federico Sottile, en la función de Controlador Administrativo de Faltas de la Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2658.0000 M 06, de acuerdo a la PV N° 2014-04528207. Que por ello y en uso de las facultades conferidas por las normas citadas,

///

En definitiva parecer ser que el El Ex RENAR se ha tranformado en una suerte de Caja Politica contra el Presidente Macri y por supuesto con los mismos o más vicios que el antiguo RENAR .