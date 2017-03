Bullrich contra los piquetes ¿Derecho a la circulación o derecho a la protesta?

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno nacional va a “actuar” para despejar manifestaciones aplicando el ya anunciado protocolo antipiquetes. Así se reaviva la polémica, “no estamos de acuerdo con lo que hacía el gobierno anterior, que permitía la invasión de las calles”, dijo.

En declaraciones en el programa La Cornisa, que conduce Luis Majul en América TV, la ministra anunció esta mañana que las fuerzas de seguridad comenzarán a actuar para liberar calles cortadas por manifestantes.

“Vamos a actuar. Cuando actuemos no entremos en la paranoia de la Argentina. Si actuamos porque actuamos, y si no actuamos porque no actuamos. Actuar con decisión puede tener ciertas consecuencias, pero esas consecuencias no significan que vaya a haber un muerto”, afirmó.

“La Gendarmería y las fuerzas policiales van a actuar como se actúa en cualquier parte del mundo, dispersando. Esa dispersión puede implicar una consecuencia. ¿Los argentinos queremos un orden democrático? Bueno, eso requiere que las fuerzas actúen”, agregó.

También aclaró que no se meterán en protestas masivas: “Cuando las manifestaciones son enormes muchas cosas no se pueden hacer, pero cuando son chicas se pueden hacer y las vamos a empezar a hacer”.

Por otro lado, destacó que los miembros de las fuerzas de seguridad “tienen que defenderse de los ataques que permanentemente reciben, como piedrazos o botellazos”. “Durante 12 años no se metían en las calles. Nosotros les planteamos que están amparados por la Constitución y por las Leyes”, agregó.

Para Bullrich, “hay grupos en Argentina que desde que asumió el gobierno del presidente (Mauricio) Macri, sin saber ni siquiera lo que se iba a hacer, ya estaban en la calle”.

La ministra también consideró que muchas protestas son injustificadas y responden simplemente a maniobras políticas. “Desde que llegamos al gobierno vamos sintiendo un intento permanente de grupos políticos que dicen ser organizaciones sociales, inclusive la CGT, que lo que hacen es generar una protesta cotidiana calle ¿Cómo puede ser que estén todos los días en la calle?”, cuestionó.

Tal como relata Bullrich, los pequeños cortes realizados por minorías se convirtieron en una realidad cotidiana durante los últimos años. En este sentido, se espera que la nueva política de la cartera de Seguridad se convierta en foco de debate ya que hablamos de varios derechos contrapuestos amparados por la Constitución Nacional.

En este sentido, tanto el derecho de transitar libremente por el territorio nacional como el de manifestarse se encuentran amparados por el artículo 14 de la Constitución. Ahora, la polémica se aviva cuando se plantea la siguiente pregunta: ¿cuándo uno vulnera al otro?

Yendo a la jurisprudencia, se puede citar el ejemplo de un piquete realizado en mayo de 2010 en la ruta nacional 22. Los protagonistas fueron miembros de la agrupación Barrios de Pie, quienes fueron condenados recientemente.

En su fallo, los camaristas consideraron que el derecho a la protesta no da libertad de elección del lugar físico para ejercerlo. Por el contrario, “la interrupción del flujo vehicular de una carretera, como ya quedó demostrado, no lesiona sólo el derecho a circular libremente, sino todo un universo de derechos que exceden, y por mucho, el de quien se ve obligado a detener la marcha ante el piquete para no sufrir mayores perjuicios para su persona o sus bienes materiales o inmateriales”.

El ejemplo citado puede admitir réplicas, ya que la Justicia ha amparado ambos derechos en diversas instancias. Se trata de un debate presente en el mundo entero, pero particularmente vigente en Argentina. ¿Cuál es la opinión de nuestros lectores?

Con información de DyN