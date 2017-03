El escritor, periodista y autor del guión de la película Kamtchatka, admitió que el recital, tras el parate, no recobró el espíritu típico de la “misa ricotera”. “Yo sentí que el concierto ya había sido herido en algún lugar. Nos quedamos temblando de lo que podía haber llegado a pasar. La banda y el Indio lo llevaron hacia adelante y terminamos contentos. La cosa se había aplacado verdaderamente, a tal punto que Jijiji fue exactamente lo mismo que siempre”, explicó. Y contó que cuando llegaron al hotel y recuperaron señal de Internet se enteraron de los rumores sobre cantidades de muertos. También, reveló que ya el domingo de madrugada, Solari supo que los fallecidos no habían padecido aplastamiento. “Tuvimos la confirmación de que había habido dos muertos pero ya estaba claro que no había sido una avalancha ni aplastamiento y que no había ocurrido en ese lugar que nos había asustado tanto. Las personas que murieron estaban bastante más atrás. Dentro de la cosa espantosa de las dos muertes, dentro del panorama que los medios estraban pintando en ese momento, nos volvió el alma al cuerpo”.