A una semana del show del Indio Solari, buscan a dos jóvenes en Olavarría

Se trata de Nahuel Pineda y Rodrigo Job, dos jóvenes de localidades de la provincia de Buenos Aires quienes fueron el sábado pasado al show del Indio Solari en Olavarría y nunca regresaron a sus casas.

A casi una semana del recital del Indio Solari, Rodrigo Job, de Chivilcoy, y Nahuel Pineda, de Presidente Derqui, ambas localidades de la provincia de Buenos Aires, son los dos jóvenes que continúan siendo buscados por sus familiares, mientras otras dos personas permanecen internadas con evoluciones favorables, confirmaron este viernes fuentes de los hospitales de Olavarría y Azul.

“Amigos de él me dijeron que lo vieron en el recital e incluso me informaron que subió a un micro en Retiro, pero no se comunicó conmigo”, aseguró a Télam Lía María Blanco, madre de Job, quien realizó la denuncia en la comisaría de Chivilcoy, ubicada en la calle San Martin 75.

Rodrigo, de 33 años, es oriundo de esa localidad pero desde hace tres meses reside en Córdoba, desde donde viajó a Olvarría para el recital, según su madre.

Por su parte, Pineda, de 27, es oriundo de Presidente Derqui, en el partido bonaerense de Pilar, pero está viviendo en Brasil desde hace nueve meses.

“La última persona que lo vio fue su mamá. El está viviendo en Brasil y viajó para ir al recital del Indio, dejó todas sus cosas en la casa de ella y se fue solo a Constitución con una mochila”, informó por su parte Verónica, cuñada de Nahuel, quien indicó que la denuncia fue radicada en la Comisaría 2° de Derqui.

La mujer informó que “si bien Nahuel es mochilero, siempre está en contacto con mi marido (su hermano)” y detalló que “el lunes llamó a su mamá desde un celular prestado, informó que estaba bien en la terminal de Olavarría pero nunca llegó ni volvió a contactarse”.

Fuentes policiales confirmaron las denuncias e indicaron que se busca a Job y Pineda por “averiguación de paradero”.

Por su parte, Antonella Falcón, que estuvo internada en el Hospital Municipal Héctor Cura de Olavarría, “fue trasladada a su lugar de origen, Florencio Varela, para continuar su recuperación” y “evolucionaba en forma favorable”, informaron a Télam fuentes del centro de salud, que además indicaron que allí “permanece internado con muy buena evolución Daniel Robles”.

Fuentes del Hospital Municipal Ángel Pintos, de la localidad de Azul, confirmaron que “el único internado que permanecía en el hospital fue dado de alta”.

