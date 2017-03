Vidal: “La educación pública no da para más”

La gobernadora reiteró sus críticas a algunos sectores gremiales docentes a los que acusa de tener “intencionalidad política”.

Ante la reunión de esta tarde con los gremios docentes para debatir la paritaria, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, renovó sus críticas a “algunos” de los dirigentes gremiales que “tienen intencionalidad política” en el conflicto y advirtió que “la educación pública no da para más”.

“Me parece que en un conflicto que ya lleva siete días de paro y tiene tres días más anunciados, en sucesivas reuniones donde además el primer paro se declaró diez días antes de que empezaran las clases, es evidente que hay en algunos intencionalidad política. No digo en todos, pero me parece que hay que poner las cartas sobre la mesa, como lo hice yo”, afirmó ayer en conferencia de prensa.

Durante una entrevista publicada este jueves por el diario La Nación, la mandataria provincial reiteró que la discusión está fuera de una especulación política: “Yo no especulo. No especulé cuando pedí las declaraciones juradas de los policías, cuando me peleé contra el juego, cuando hice la primera reforma del Servicio Penitenciario… No estoy viendo si esto me va a beneficiar. Creo que la educación pública no da para más”, aseveró.

Vidal también aseguró que “hubo casi 20 gobernadores que estaban en desacuerdo con la paritaria nacional” y los instó a “que lo digan públicamente”.

Consultada sobre si podía llegar a cerrar la paritaria docente por decreto si es que se extiende la puja, la Gobernadora dijo que no le gustan “las decisiones unilaterales” y que seguirá “apostando al diálogo”.

Por último, arremetió contra el anterior Gobierno al que responsabilizó de querer “volver atrás” y de “hacer lo imposible por instalar que estamos peor”. “El kirchnerismo tiene mucho que perder en términos judiciales y eso no es consecuencia de este gobierno. Eso es consecuencia de su propio gobierno y tienen que rendir cuentas por eso. Buscan en tomar la calle, en la desestabilización, en la generación del conflicto que es una manera de eludir la Justicia. Y creo que eso se está viendo cada vez más claro. No vamos a responder de la misma manera. No vamos a especular”, concluyó.

Tras el anuncio hecho ayer por Vidal de otorgar un incremento a cuenta del acuerdo paritario docente y de un “premio” a los maestros que no se adhirieron a las huelgas, funcionarios y representantes gremiales volverán a reunirse esta tarde para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Mientras tanto, en el segundo día de paro nacional y el cuarto de la semana que llevan adelante los gremios bonaerenses, habrá una movilización en La Plata a la sede de la Gobernación de la que participarán también otros gremios estatales.

