El ex jefe agente de inteligencia negó estar detrás de la filtración de escuchas entre la ex presidente y Oscar Parrilli. “Cristina tiene una guerra conmigo, yo no tengo una guerra con ella. Yo no tuve nada que ver (en la filtración). Yo sigo trabajando como siempre, vivo mi vida normalmente”, concluyó. Y avisó: “Si no se olvidan de mí, yo no me olvido de ellos”.