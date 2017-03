Se extiende el conflicto docente en la provincia

Suteba confirmó que no irá a la reunión con el Gobierno y Vidal ratificó los descuentos.

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal había convocado a los greios a una reunión para esta tarde, en el marco de la conciliación obligatoria. Sin embargo, suteba, en representación de los demás, confirmó que no asistirán y esta marde marcharán en La Plata.

“Si hoy esa reunión es de paritarias vamos a estar ahí, así que ojalá cambien la convocatoria, pero si esta reunión es de conciliación obligatoria no vamos a ir”, confirmó la secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre en una entrevista realizada por Radio La Red.

“La propuesta ya no puede ser de 19% de aumento en tres cuotas. Nosotros no aceptamos la suma, no es que no aceptamos dialogar”, dijo Torre en respuesta a la gobernadora, quien había criticado la falta de voluntad de diálogo de los gremios.

“La conciliación de la que habla Vidal no existe porque no fuimos notificados”, sentenció y agregó que los sindicatos están “pidiendo una audiencia con la gobernadora bonaerense” para discutir la cifra.

Por su parte, en una entrevista con Clarín Vidal afirmó que el descuento para quienes no concurrieron a las aulas es “innegociable”. Para que haya una remuneración debe haber una correspondiente prestación. Lo dice la ley. Entonces, los que no trabajaron tendrán descuentos. Así fue el año pasado y mantendremos la misma postura”, afirmó.

“No creo en el endeudamiento para pagar salarios. Los recursos para mejorar la propuesta tienen un límite. La ayuda que recibimos el año pasado (del gobierno nacional) para pagar fue algo extraordinario porque teníamos las arcas vacías. Nos fiaron 25 mil millones. Este año, los fondos del incentivo (docente) y la garantía que debe dar nación están garantizados”, dijo en referencia al aumento solicitado por los sindicatos.

De esta manera, el conflicto se extiende después de ocho días de paro. La nueva medida de fuerza de 48 horas fue convocada por la CTA y adhirieron el gremio conducido por Roberto Baradel y Udocba, mientras que la FEB optó por quedarse afuera.