La vida descontrolada de Chano Charpienter: drogas, amores turbulentos y choques

El ex cantante de Tan Biónica volvió a chocar sin su registro de conducir y el escándalo no deja de perseguirlo.

Esta madrugada, Chano Charpentier, volvió a protagonizar un accidente de tránsito al perder el control de su vehículo y chocar dos autos estacionados en Saavedra. El control de alcoholemia le dio negativo pero aún no hay detalles de su estado de salud. Según el testigo que subió el video del incidente a las redes, el músico “bien no estaba pero bueno, es una persona que tiene problemas”. Sin embargo, esta no es la primera vez que está involucrado en un accidente.

En 2015, el ex cantante del grupo Tan Biónica iba en su camioneta Dodge RAM mientras manejaba a 80 kilómetros por hora y en sentido contrario. De un momento a otro, Chano chocó ocho autos y cuando detuvo la marcha, destrozó un portón. Un grupo de vecinos rodeó su camioneta y, luego de que fuera forzado a bajar, fue atacado a golpes. En exámenes toxicológicos de rutina quedó asentado que conducía bajo los efectos de la cocaína y la marihuana.

En Marzo de 2016, el cantante había chocado contra un camión con acoplado y quedó enganchado por lo que fue arrastrado varios metros en el tramo de la ruta 3. Carpentier resultó ileso aunque algo golpeado y con fractura de tobillo. También se le realizaron pruebas de alcoholemia y el resultado fue “cero alcohol en sangre”.

Sin embargo, Chano no está pasando desde hace tiempo uno de los mejores momentos. En una entrevista habló de su lucha contra las adicciones, sus deseos de volver a tomar las riendas de su vida y el pedido a sus allegados para que no lo dejen recaer en las drogas.

“Mi hermano me dijo algo muy difícil. ‘Loco, yo me voy a acostar y no sé si te vas a morir’. Cuando me dijo eso me fui a internar”, contó en TN. “Me gasté una fortuna, lo que puede salir una casa, en tratamientos. ¿El año pasado sabés cuántas veces me internaron? Igual también paso un montón de días limpio”, señaló. “El otro día vi a una chica, la miré a los ojos y dije ‘yo no cambio un día con ella por el mejor día de falopa'”.

“Me gusta la joda y todo el mundo me invita a todo. Es difícil decir que no. A mi vienen y me dicen ‘Chanito, vení, tomá’ ¿Entendés? Y muchas veces puedo y otras veces, no. Me da re pena decir esto y confesarme así”, reveló.

