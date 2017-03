Los dos fueron indagados en los últimos días por Lijo, debido al negociado entre la provincia de Formosa y la firma The Old Fund, que cobró algo más de siete millones de pesos por un servicio de asesoramiento. El pago salió de las arcas estatales formoseñas a través del Fondo Fiduciario Provincial (FONFIPRO) y teóricamente la consultora cobró por asesorar al gobierno de Gildo Insfrán para la reestructuración de su deuda con el Estado nacional. El ministro de Economía por entonces era Boudou. The Old Fund estaba encabezada por Alejandro Vandenbroele, quien vivió en el departamento de Boudou y era conocido de Núñez Carmona. Desde que se inició el Caso Ciccone, allá por 2012, Boudou y Vandenbroele negaron conocerse. Y señalaron que Vandenbroele alquiló el departamento de Boudou debido a su relación con Núñez Carmona.