Tienes derecho a hacer “borrón y cuenta nueva” en tu vida

A veces viene bien, es saludable, enriquecedor e incluso supone toda una revolución personal: hacer borrón y cuenta nueva puede ser la solución a tus problemas presentes.

Algo que resulta curioso es el hecho de que nuestro cerebro sea tan resistente al cambio.

Todo lo que suponga salir de nuestra zona de confort o dejar una rutina, un hábito o un contexto determinado, es interpretado por nuestro cerebro como una amenaza.

En su necesidad primordial por garantizar nuestra supervivencia siempre nos alimentará con miedos e inseguridades para susurrarnos aquello de “no lo hagas, no cambies nada de lo que te rodea”.

Ahora bien, cuando uno es capaz de enfrentar ese instinto natural y biológico, todo cambia.

Al final, nuestra mente se enriquece de esos aprendizajes obtenidos y el cerebro se beneficia de ese paso maravilloso que va a suponer el recibir otros estímulos que pueden garantizarnos la felicidad.

Hoy en nuestro espacio queremos invitarte a reflexionar sobre el derecho de las personas a hacer esto mismo: reiniciarnos.

Para hacer borrón y cuenta nueva hay que “limpiar”

Los cambios no llegan precisamente marchándonos nosotros de un contexto determinado.

No es necesario arrancar nuestras raíces y buscar otros mapas y otros territorios para hacer borrón y cuenta nueva.

Lo más adecuado es promover el cambio aunando nuevas fortalezas interiores con las cuales “limpiar” todo aquello que no nos agrada, que ha caducado, que no enriquece y que entorpece nuestro avance.

Podemos empezar por nuestro propio hogar: haz una limpieza de todo lo que pertenece a una etapa que no te agrada.

Desecha papeles, ropa que ya no usas, recuerdos que te incomodan o que ocupan demasiado espacio para lo poco que sirven .

. Abre las ventanas y deja que un viento nuevo te acompañe mientras haces esa limpieza.

A continuación, llega la parte más valiente e importante. Reflexiona en profundidad sobre qué más puede sobrar en tu vida.

Tal vez debas cambiar rutinas, tal vez debas alejarte de ciertas personas y romper ciertos vínculos…

Valóralo con calma.

Aprecia el vacío, intuye el cambio y céntrate en tu persona

Estamos seguros de que, cuando realizas una profunda limpieza en tu hogar, te admiras de cuántas cosas inservibles habías acumulado y la luz que irradia cada rincón tras haber sacado brillo, tras haber quitado el polvo, la basura o los objetos rotos.

Hay una serenidad muy reconfortante. Todo está en orden ahora.

No solo has dejado a un lado cosas que ya no te eran útiles: también te has alejado de las personas que no te aportaban nada e incluso que te hacían daño.

Hay quien, al llegar a esta fase, se lanza de inmediato a conocer gente nueva, a crear nuevas relaciones y embarcarse en todo un carrusel de experiencias novedosas.

No es lo adecuado. Cuando ponemos en práctica un “borrón y cuenta nueva” estamos favoreciendo nuestro autocuidado, y por ello es vital que nos dedicamos un tiempo de inflexión .

. Debemos apreciar ese vacío conseguido tras la limpieza, esos huecos donde antes estuvo alguien que ahora ya camina por otros senderos.

En esos vacíos estamos nosotros mismos, y debemos reencontrarnos, apreciar la soledad y reconciliarnos con ella.

Lee también “cuando no te dejan ser tú, cuando te arrancan las alas“

Los cambios en el exterior te hacen sentir diferente: alguien más fuerte

Si el simple hecho de querer iniciar el cambio es ya un signo de valentía, haberlo logrado es un rasgo de ese valor.

En ocasiones, no somos consciente de ello, pero en nuestro interior se esconde la semilla de la resiliencia.

Hacerla germinar requiere de una gota de determinación, una pincelada de entereza y unos cuantos gramos de intuición para saber qué nos conviene y qué es mejor evitar.

Tras hacer borrón y cuenta nueva te sentirás orgulloso de ti mismo, y esa sensación, esa firme convicción de que tienes el timón de tu vida es algo gratificante de lo que debes disfrutar.

Borrón y sonrisas nuevas: es momento de decorar tu vida

Vida nueva, sonrisas nuevas. El esfuerzo ha valido la pena y, aunque tengas claro de que te ha costado mucho llegar hasta donde te encuentras ahora, todo lo obtenido es maravilloso: porque, ahora, eres tú en toda tu esencia, tú en toda tu magia.

Es momento de “decorar” tu vida, y aquí van unos sencillos consejos que te servirán de ayuda:

Decora tu vida con personas que te aprecien por como eres , con tus virtudes y defectos.

, con tus virtudes y defectos. Deja que lleguen a tu corazón personas que sepan dar y recibir felicidad.

Rodéate de amistades maduras, divertidas, de las que tienen una solución para cada problema y no un problema para cada solución.

Permite que lleguen a ti esas oportunidades que siempre mereciste y que no te atreviste a alcanzar. Sé receptivo a lo que la vida quiera traerte y que te agrade, te ilusione y te identifique.

