Enrico sobre La Picasa: “Con o sin acuerdo de Buenos Aires, vamos a hacer la obra igual”

Entrevista exclusiva de Hay Quórum

Lisandro Enrico, senador provincial por el departamento General López, habló por Hay Quórum y se refirió a la reunión de la que participó en la Casa Rosada, donde los gobernadores Lifschitz, Schiaretti y Vidal debatieron frente a la situación de la laguna La Picasa, a la que Enrico calificó como “crítica”.

“La cuenca de la laguna La Picasa abarca tres provincias, pero es Santa Fe la que en este momento se lleva la peor parte porque es la provincia que tiene más hectáreas inundadas. Es una laguna sin drenaje, en este momento la única manera de sacar es agua es a través de bombas, que si el nivel de agua no es adecuado no funcionan. Por eso desde nuestra provincia propusimos hacer un drenaje creando un canal que saque el agua aprovechando la gravedad“, introdujo el legislador.

“Este proyecto tuvo la oposición de la provincia de Buenos Aires, porque sostiene que el agua inundaría sus jurisdicciones, pero esto no es así, los territorios de Buenos Aires podrían estar drenando 10 mil metros cúbicos por segundo y estamos drenando apenas 7 mil“, detalló.

Con contundencia, Enrico sostuvo: “Con acuerdo o sin acuerdo, a la obra la vamos a hacer igual, porque si no la Ruta Nacional 7 no sólo se va a cortar sino que se va a destrozar, a desaparecer. A Buenos Aires podemos darle toda las garantías de que el agua no va a causar ningún problema en su territorio. La vamos a hacer porque es una obra en territorio santafesino que no admite un día de demora más“, concluyó.

https://www.airedesantafe.com.ar