Elecciones 2017: camino a las urnas, Vidal puso en marcha la campaña de “los 36 más fuertes”

La estrategia de Cambiemos está centrada en los 36 distritos de mayor caudal electoral. El rol de los ministros en los territorios donde no gobierna y quiénes serán los candidatos locales. Los nuevos nombres que se barajan para la lista de Senadores.

Las elecciones legislativas están cada vez más cerca, y el oficialismo bonaerense se prepara con todo para lo que, anticipan, será la madre de las batallas. Aunque los candidatos se den a conocer uno o dos días antes del cierre de listas, la estrategia ya fue diagramada y no se va a modificar, más allá de los nombres que encabecen las nóminas. Por supuesto, como es sabido, a la cabeza de todo estará María Eugenia Vidal.

¿Candidata testimonial? En calle 6 niegan de manera rotunda esa posibilidad. “No es nuestro estilo, eso no va a pasar”, cuenta a La Tecla un funcionario cercano a la Gobernadora, y suelta casi entre dientes que, hace tiempo atrás, un año aproximadamente, se mencionó la posibilidad de encarar una reforma constitucional y poner a la mismísima mandataria como primera Convencional Constituyente. Fue una charla, no más.

“La desventaja es que todavía no tenemos candidato, pero la ventaja por sobre el resto es que ya tenemos el auto preparado y estamos terminando de afinarlo para sacarlo a la pista. Los demás, aunque pueden tener algunos pilotos dando vueltas, no tienen el auto”, expresa alguien cercano a Vidal, sintetizando una previa electoral que, vale decir, es más ‘presente’ que ‘previa’.

El uno de la lista puede ser para José María Campagnoli, Elisa Carrió, Esteban Bullrich, Jorge Macri, Facundo Manes, Gladys González o algún tapado. No importa demasiado. Lo cierto es que cualquiera de ellos, con Vidal como madrina, deberá recorrer y mostrarse en los treinta y seis distritos más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Del uno al treinta y seis, el primero es La Matanza y el último es Azul. En esos municipios, se realizará un constante seguimiento de todo lo que sea medible: imagen de los candidatos, entrega de casas, escritura de viviendas, obra pública local y provincial, avance del Procrear, aceptación del programa Acercarte y cuántas veces estuvieron Vidal y el resto de los ministros, entre otras cosas.

“Más allá de la gestión, que va por otro carril totalmente diferente, vamos a apuntar fuerte a la campaña porque, por más que no sea de vida o muerte, como dijo María Eugenia, por supuesto que queremos ganar la elección”, señaló ante este medio un asesor de un importante ministerio, y calculó (aunque ya está calculado) que “en los treinta y seis municipios en los que nos vamos a centrar, está el 80 por ciento del padrón”.

“Si llama el intendente de alguno de los noventa y nueve distritos en los que no se va a enfocar la previa electoral para invitar a Vidal a la fiesta del pueblo, lamentablemente le vamos a tener que decir que no, que la Gobernadora ya estuvo el año pasado y que ahora es imposible”, señaló en estricto off un cercano asesor de la mandataria, que además trabaja en un mi-nisterio liderado por un facilitador.

LOS FACILITADORES

¿Qué es un facilitador? Se trata de ministros, intendentes y dirigentes que se encargarán de atender y ordenar las demandas en los distritos en los que Cambiemos no es gobierno, aunque también estarán atentos a las solicitudes de los jefes comunales del oficialismo. “Tienen un rol operativo”, afirma un legislador, y agrega que, entre otras cuestiones, “van a opinar en qué distritos conviene hacer las PASO y en cuáles no”.

Si bien la idea es que no haya Primarias, o haya las menos posibles, hay municipios en los que será inevitable enfrentar dos o tres listas. De todos modos, en lo que respecta al Conurbano, y específicamente los distritos donde no se gobierna, los primeros candidatos a concejales, de la mano de los facilitadores, serán en la gran mayoría de los casos aquellos que perdieron las elecciones para intendente en 2015.

LOS CANDIDATOS

“Hasta ahora no hay incompatibilidad, así que la mayoría de los hoy funcionarios provinciales o nacionales, que fueron sin éxito por la intendencia en 2015, volverá a estar en lo más alto de la boleta en estas Legislativas, y todo indica que en diciembre van a asumir como concejales”, señala un armador seccional respecto de los principales postulantes distritales del Conurbano. Así las cosas, la teoría indica que el titular del Instituto de la Vivienda, Evert Van Tooren, será el uno de la nómina de concejales de Esteban Echeverría; el subsecretario de Gestión Municipal del ministerio del Interior, Lucas Delfino, encabezará en Hurlingham; el subsecretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, Ezequiel Pazos, liderará en José C. Paz.

Además, el director de Deportes de la Provincia, Gabriel Kunz, estará al frente de la papeleta en Berazategui; el presidente de PAMI, Carlos Regazzoni, se quedará con el lugar más alto de la nómina de Cambiemos en Almirante Brown, y Segundo Cernadas, aunque no fue candidato a jefe comunal y acaba de renunciar a la Anses, será el dueño de la lista en los pagos de Sergio Massa, Tigre.

Lo que se persigue con esta jugada -siempre según lo expresado por fuentes cercanas a la administración Vidal- es presentar candidatos que no sólo tuvieron un tanto más de rodaje mediático como consecuencia del cargo que ocupan, sino que, además, ya el electorado de su pago chico los conoce por haberlos encontrado en el cuarto oscuro en las elecciones de 2015.

“Nosotros saltamos a la cancha con alguien conocido, y el Intendente, esta vez, no puede competir; en cualquier caso, nuestro candidato va a ser más popular que el del oficialismo local, y eso es una ventaja”, comen-tó un legislador del Conurbano que, pese a lo que marcan algunas encuestas, confía en ganar en varios de los municipios en lo que se viene de perder.

Párrafo aparte para los territorios en los que se ganó en 2015, como Quilmes, Pilar y Lanús, entre varios otros. “Tenemos que sacar el sesenta por ciento de los votos, la buena performance de los candidatos seccionales y provinciales depende mucho de la actuación de los sesenta jefes comunales de Cambiemos. Hay que redoblar los esfuerzos”, enfatizó un alcalde boina blanca, confiado en repetir festejo.

Las cartas están echadas y la campaña ya comenzó. Se puede hacer pequeñas modificaciones sobre la marcha, pero no volver atrás. Cambiemos, con Vidal, Macri y Durán Barba a la cabeza, diagramaron una estrategia que, de a poco, se empieza a desplegar. Para esto, cuentan con un amplio equipo dispuesto a no permitir que la crisis y el peronismo puedan más que la continuidad del cambio.

