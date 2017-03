El fiscal Stornelli pide indagar a De Vido, López y Alperovich por supuesto fraude con obras públicas

El pedido es en el marco de una causa por presunta defraudación con la obra pública del plan “Más cerca” en Tucumán, según un dictamen que entregó al juez federal Luis Rodríguez.

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la citación a declaración indagatoria del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido, del detenido ex secretario de Obras Públicas José López y del ex gobernador de Tucumán José Alperovich en una causa por presunta defraudación con la obra pública del plan “Más cerca” en esa provincia, en un dictamen que entregó al juez federal Luis Rodríguez.

http://www.telam.com.ar/