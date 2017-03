Macri recibe a un empresario árabe y a la canciller de Kenia

El presidente recibirá en la Rosada al empresario de Emiratos Árabes, Sheikh Hamed Bin Zayed al Nahyan. Por la tarde, se reunirá en su despacho con la canciller Amina Mohamed.

El presidente Mauricio Macri recibirá hoy al empresario Sheikh Hamed Bin Zayed al Nauhancon, uno de los 50 hombres más poderosos del planeta, según la revista Bloomberg Markets, y por la tarde mantendrá un encuentro con la canciller de Kenia, Amina Mohamed; además de encabezar una reunión de coordinación de gobierno, según se informó.

A las 10, el jefe de Estado recibirá en su despacho de la Casa de Gobierno al empresario Sheikh Hamed Bin Zayed al Nahyancon con el propósito de analizar posibles inversiones de fondos en nombre del gobierno del Emirato de Abu Dhabi, uno de los siete emiratos que conforman este país.

Media hora más tarde, encabezara una reunión de coordinación de gobierno, que integran la mesa chica del gabinete nacional con el propósito de analizar el rumbo de la gestión y definir las metas seguras.

No se descarta que pasen revista al paro de los maestros en el ámbito bonaerense y ya estaría decidido no convocar a paritaria nacional docente. El objetivo es que cada gobernador de provincia encabece la paritaria docente. También sería tema de análisis el paro general de la CGT, estimado para el mes próximo, aunque aún no fue confirmado.

A las 12, Macri encabezará en el Salón Norte una reunión de seguimiento de gestión del ministerio de Turismo. Durante la misma el titular de esa cartera, Gustavo Santos informará sobre el incremento de turistas extranjeros al país en comparación con años anteriores, que contribuye a consolidar al sector como uno de los ejes de la economía nacional.

A las 14:30, el Presidente mantendrá otra reunión de seguimiento de gestión de con el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao y miembros de su gabinete, en el Salón Norte, donde lo informarán sobre los proyectos de investigación conjuntos con otros países en áreas como ciencia de los alimentos, medio ambiente y desarrollo sustentable, energía, salud y nanotecnología, entre otras.

A las 15:50, Macri recibirá en su despacho de la Casa Rosada, a la canciller de Kenia, Amina Mohamed, con el propósito de profundizar los lazos bilaterales, especialmente en lo que respecta a la cooperación Sur-Sur y al comercio, considerando que Argelia es el principal importador de productos argentinos de África.

http://www.telam.com.ar/