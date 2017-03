La hermana de Walter Bulacio, contra el Indio: “Nunca estuvo, nunca pidió Justicia”

Lorena estalló cuando leyó en Facebook un post de Solari sobre lo ocurrido en Olavarría. Recuerdos de la primera víctima fatal en un recital de Los Redondos.

Fue una aparición tan sorpresiva y dolorosa. La hermana de Walter Bulacio, el chico asesinado por policías en 1991 a la salida de un show de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, rompió el silencio y lo hizo para criticar con dureza al Indio Solari.

En Virumancia, la cuenta de Facebook del Indio, Lorena escribió: “Qué bueno que querés hacer tu acompañamiento a las familias!!! Cosa que esperamos años la familia de Walter Bulacio, jamás te hiciste eco del pedido de justicia por la muerte de un nene de 17 años, excelente hijo y hermano al que extraño cada día de mi vida, te sumiste en el silencio cuando esperábamos un grito por justicia”.



El durísimo descargo de Lorena Bulacio.

En diálogo con BigBang, Lorena – que hoy tiene 40 años y entonces tenía 14, tres menos que Walter– revive el dolor que atravesó hace poco más de un cuarto de siglo. “El Indio nunca estuvo. Creo que lo que hubiera correspondido era levantar un teléfono y llamar: hablar con mi papá, hablar con mi mamá, decirles ‘Lo siento mucho, lamento lo que les pasó, la verdad es que me siento mal’. Me hubiera gustado que correspondiera al cariño que mi hermano, que era fanático de la banda, les daba. Obviamente, el peso de alguien con tanta notoriedad… Si él hubiera pedido por justicia, hubiese sido más importante la presión de él que la de dos trabajadores (N de la R: la defensa del Comisario Miguel Ángel Espósito, a cargo de la comisaría donde murió Walter dilató el caso con todos los artilugios posibles: finalmente, Espósito fue juzgado y condenado por Privación ilegítima de la libertad y no por “Tortura seguida de muerte, que era lo que pretendía la querella) , pero no, ni lo mínimo. Ni una muestra de cariño hacia un chico que laburaba para comprar su entrada”.



Walter Bulacio: un dolor que no cesa.

-¿Tu familia intentó comunicarse con él?

-Por supuesto, pero nunca estuvo. Se le pidió por medio de la abogada, pero no estuvo nunca.



El post del Indio que enojó a la hermana de Walter.

-¿Por qué decidiste hablar ahora?

-Escribí porque me dio bronca la forma en la que estaba escrito el post del Indio, “Este se murió por esto, este se murió por lo otro”. Se quiere despegar y eso es muy chocante. En el caso de mi hermano, por supuesto que él no tiene nada que ver con su muerte, pero mi familia esperaba alguna clase de contacto. Tampoco es cierto, como cantan en los recitales, que a Bulacio “lo mató la policía”: lo mataron un grupo de policías que habrán tenido su patología, que tienen su personalidad y su forma de ser. Un pobre infeliz que se tiene que pagar su uniforme, que no sabe si vuelve a su casa, no tiene nada que ver con la basura que mató a mi hermano.

-¿Qué te pasó cuando te enteraste de lo ocurrido en Olavarría?

-Me da muchísima tristeza saber que hay gente que va a pasar exactamente por lo mismo que pasamos nosotros. Con el tiempo uno vive el dolor de otra forma, es una mochila que la llevás para siempre. Hay mucha desesperación al principio. Ver pasar por eso a la chica que se volvió sin su marido, al pibe que volvió sin su papá… da mucha tristeza. Para los que lo leen en un diario o en Internet, puede ser un momento de tristeza y después la vida sigue, pero para la familia, el dolor sigue todos los días de su vida.

http://www.bigbangnews.com