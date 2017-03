Copa Libertadores: Estudiantes debuta y la Conmebol bajó a Verón

El “Pincha” visitará al Botafogo desde las 21 y la “Brujita” se perderá el duelo por una suspensión que arrastra

Estudiantes dará inicio a su participación en la Libertadores sin Juan Sebastián Verón, quien es el presidente del club y volverá a jugar profesionalmente, aunque no esta noche. Como arrastra una suspensión de la Sudamericana 2011, tendrá que aguardar al segundo encuentro.

Ante el Botafogo en Brasil, el Pincha irá en busca de un resultado positivo para arrancar con el pie derecho en el grupo 1 de la Copa. Su debut en el año no fue el mejor, ya que cayó agónicamente con Vélez en Liniers, en lo que fue la reanudación del campeonato local.

Nelson Vivas apostará por las mismas caras con las que salió a afrontar el choque ante el Fortín. Y en el banco de suplentes no estará la Brujita, tal como tenía planeado. Las tres fechas que le habían dado hace seis años en la otra competición continental se redujeron a una por el tribunal de la Conmebol: no obstante, se privará de ponerse los pantalones cortos hoy. La entidad platense había apelado el fallo, pero la pena solamente fue reducida, no quitada.

Los brasileños llegaron a la fase de grupos después de imponerse en los repechajes ante Colo Colo de Chile y Olimpia de Paraguay. El Fogao cuenta con dos argentinos en su plantel: Joel Caril y Walter Montillo, quienes fueron titulares en el último compromiso disputado (fue victoria ante el Volta Redonda por el campeonato carioca).

Es la quinta participación en la Libertadores del elenco de Río, que cayó en las semifinales en 1963 y 1973, en octavos en 1996 y en primera ronda en 2014. Muy distante es la historia del León, que rugió cuatro veces a nivel continental: fue campeón en 1968, 1969, 1970 y 2009.

Estadio: Nilton Santos

Hora: 21.00

Árbitro: Jonathan Fuentes (Uruguay)

Televisará: Fox Sports

http://www.infobae.com