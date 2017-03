Macri: “Hemos tenido cinco meses de crecimiento, luego de años de estancamiento y mentiras”

En la muestra del campo, el presidente reiteró que considera las políticas oficiales que implementa el Ejecutivo “en función de si tuve el éxito de reducir la pobreza”.

El presidente Mauricio Macri destacó este viernes que el país lleva “cinco meses de crecimiento seguido después de cinco años de estancamiento y mentiras”, al visitar la feria ExpoAgro 2017, que se desarrolla en la ciudad bonaerense de San Nicolás.

“Estamos empezando a crecer, cinco meses seguidos hemos crecido después de cinco años de estancamientos y mentiras, pero esta vez hemos emprendido ese camino sin atajos”, afirmó el mandatario.

Macri recordó que bajó las retenciones al agro como había prometido en campaña y le agradeció a los productores rurales porque, enfatizó, “ustedes respondieron con estas cosechas récord que vamos a tener de 130 millones de toneladas”.

De todos modos, los convocó a redoblar el esfuerzo para que “con nuestro talento y capacidad salgamos a conquistar espacios en los supermercados del mundo, con productos hechos por los argentinos”.

En otro tramo de su discurso, el presidente afirmó que “esta exposición es una fiesta de alegría y entusiasmo porque restablecimos un elemento fundamental que es la confianza”.

Y explicó que esa confianza está “basada en la transparencia, en la verdad, en el valor de la palabra que siempre ha sido tan importante en el campo argentino”.

Macri llegó a la edición 2017 de ExpoAgro a las 15.20 junto al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile; el presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, y el dirigente sindical Gerónimo Venegas.

Frente al stand del Banco de la Nación Argentina, donde se realizó el acto oficial, lo aguardaban los organizadores de la feria, Julio Saguier y José Claudio Escribano, por el diario La Nación, y Marcela Noble Herrera y José Aranda, por el Grupo Clarín.

Si bien no se brindó una explicación oficial, llamó la atención la ausencia de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, cuya visita a la exposición estaba prevista en coincidencia con la del presidente.

De buen talante, el presidente realizó una recorrida por el predio ubicado sobre la ruta provincial 188 y luego habló al público.

“Estamos poniendo en marcha la inversión como nunca antes, batiendo récords de venta de maquinaria agrícola, de fertilizantes, apostando a poner más tecnología”, les dijo Macri a los productores, que respondieron bajo un sol aplastante con aplausos y entonando el “sí se puede” que distingue a los seguidores de Cambiemos.

Tras destacar el crecimiento del sector agropecuario, el aumento de la inversión y el la puesta en marcha del plan de infraestructura y transporte “más importante de la historia”, el jefe del Estado se refirió a los “otros sectores de la economía que están recién comenzando a ponerse en marcha”.

“Tenemos que atender todas las necesidades y estar cerca de todos aquellos que necesitan herramientas para poder progresar”, abundó Macri, para señalar:“hemos dejado de ocultar nuestros problemas, empezando por el más importante que es el altísimo nivel de pobreza que hay en la Argentina”.

En esa línea, reiteró su planteo acerca de que “espero que se evalúe lo que hago, en función de si tuve o no la suerte de reducir la pobreza, y en eso necesito que todos trabajemos juntos”.

Entonces, arengó a su público al señalar que “contra todos aquellos que nunca quisieron un cambio, que siguen poniendo palos en la rueda, lo que nos cabe a nosotros es transmitir más convicción que nunca”.

Macri afirmó: “estamos en el camino correcto, es el camino del progreso, de la verdad, del esfuerzo compartido”.

Además, devolvió un grito de aliento de quienes escuchaban sus palabras en ExpoAgro: “Yo les digo a ustedes no aflojen, hoy más que nunca participen, que juntos podemos construir la Argentina que nos merecemos y hemos comenzado un camino que no se detiene, esta Argentina unidad es imparable”.

Un rato antes del mediodía también visitó la exposición la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien se fotografió junto a una imagen de la virgen María del Rosario de San Nicolás, de la que es devota.

Durante una rueda de prensa, la diputada hizo “un reconocimiento a todos los chacareros” por la lucha contras las retenciones móviles y dijo que Cambiemos “cumplió la propuesta” de bajarlas.

En cuanto a los índices de pobreza, sostuvo que “mientras sea la verdad no me importa, porque uno lo ve y no es necesario que te lo diga la UCA”.

En ese sentido, Carrió aseguró: “si nosotros ganamos las próximas elecciones las inversiones en 2018 van a ser enormes” y que “este año podemos estar creciendo al 6,6 por ciento”.

http://www.telam.com.ar