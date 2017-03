Avanza la investigación para determinar cómo se filtraron las escuchas entre Parrilli y Cristina

La justicia federal comenzó a investigar cómo llegaron a los medios las audios con las conversaciones entre ambos. El juez Rodolfo Canicoba Corral hizo lugar a varias de las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Federico Delgado.

La justicia federal comenzó a investigar cómo llegaron a los medios las audios con las conversaciones entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, informaron fuentes judiciales.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral solicitó, como una de las principales medidas, que la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial informe quiénes intervinieron en el trámite que implicó escuchar a la ex presidenta y quiénes en la custodia del material producido.

El magistrado hizo lugar a varias de las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Federico Delgado, quien semanas atrás había pedido investigar la “cadena de custodia” de las escuchas a raíz de una denuncia presentada por el ex funcionario kirchnerista.

Canicoba Corral dispuso el 1 de marzo que la Corte Suprema informe si se realizaron actuaciones administrativas para determinar cómo se pudieron haber filtrado los audios pero, según fuentes del caso, aún no recibió respuestas.

Parrilli había solicitado que se investigue la filtración de las conversaciones que había tenido con la ex presidenta y que habían sido captadas en un expediente a cargo del juez Ariel Lijo y otras que tenían que ver con “trámites prejudiciales” para una causa a cargo de la magistrada Maria Romilda Servini.

Cómo los grabaciones de las escuchas de los tramites prejudiciales deben destruirse en el corto plazo, el juez Canicoba Corral solicitó que el juzgado a cargo de Servini aporte las “constancias de destrucción” de esos audios.

El fiscal había solicitado chequear si hubo en los tribunales federales otros juzgados con “trámites prejudiciales” abiertos en el que se hubiesen ordenado escuchas telefónicas vinculadas a Parrilli y los hechos investigados.

Los trámites prejudiciales se abren a pedido de la AFI cuando hay sospechas de un delito y se solicitan intervenciones telefónicas a sospechosos; en eso casos el juzgado de turno lo autoriza y si se comprueba la sospecha se abre una causa judicial.

Las primeras escuchas divulgadas estaban relacionadas con conversaciones en las que la ex presidenta le pidió a Parrilli que buscara las causas que le “armaron” al ex espía Stiuso para luego retractarse y referirse a las causas en las que denunciaron al ex agente.

La conversación se habría producido 11 de julio de 2016, día en que el diario La Nación publicó una entrevista en la que el espía que había sido removido de la AFI dijo que Cristina Fernández de Kirchner era “una mujer loca”.

Los diálogos surgieron de la causa a cargo del juez Lijo, en la que Parrilli está siendo investigado por el supuesto encubrimiento del empresario detenido Ibar Pérez Corradi, acusado de ser el autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez e investigado por tráfico de efedrina.

http://www.telam.com.ar